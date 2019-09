Živě: Plzeň - Sparta. Viktorii se vrací Hejda, Letenští počítají ztráty

Fortuna:liga se přehoupla již do svého 11. kola. V pátek si Teplice poradily s Bohemians a tři utkání byly na pořadu dne včera. Olomouc doma remizovala se Slováckem 2:2, Jablonec poprvé vyhrál venku. Díky brance Matouška uspěl ve Zlíně 1:0. No a namále měla ve večerním duelu vedoucí Slavia. Ta s produktivní Mladou Boleslaví rozhodně neoslnila. A mohla být za to potrestána, když v nastavení čelila penaltě. Tu ale trestuhodně zahodil bývalý Slávista Muris Mešanovič. Sešívaní tak zvýšili náskok na čele tabulky na druhou Plzeň na 6 bodů. Právě Viktoriáni se ale za pár desítek minut představí ve šlágru kola proti pražské Spartě. Druhý dnešní duel právě probíhá, Karviná v něm hostí Opavu. V 82. minutě je stav utkání 1:1.