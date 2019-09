Fanoušci vysvlékli sparťany z dresů, Jílek košili nedal. Tohle nám nepomůže, nechápal

Jedenáct kol, patnáct bodů ztráty na vedoucí Slavii. Daleko blíž má fotbalová Sparta k barážovým příčkám. A nálada v letenském týmu je čím dál horší.

Dresy dolů, nezasloužíte si je. Fanoušci Sparty ve Štruncových sadech okamžitě zareagovali na další porážku svého týmu a hned po zápase si vyžádali trikoty mužů, kteří nastoupili proti Plzni.

A sparťané? Bez odporu je odevzdali…

"Chtěli po nás dresy, tak jsme jim je dali. To byla celá komunikace," krčil rameny Martin Frýdek, který nastoupil s kapitánskou páskou. Letenský kotel si následně žádal i vrchní část oblečení trenéra Václava Jílka, ten ale u protestu letenských chuligánů nebyl.

"Zaregistroval jsem kluky, kteří se vraceli do kabiny bez dresů. Až potom jsem se dozvěděl, že si žádali i moji košili. Nevím, co si o tom mám myslet… Ani nevidím způsob, jak by nám to mohlo pomoct," komentoval incident kouč.

Rozladění příznivců ale ve Spartě chápou. Bohatý a ambiciozní klub se potácí na osmém místě tabulky a už po jedenáctém kole můžou pomalu odepsat další sezonu.

"Tu naštvanost chápu. Jsme v nejsložitější situaci, kterou jsem za svého působení na Letné zažil," uznal Frýdek.

Stejně jako v Plzni, tak i v předchozích zápasech srážejí borce v rudých dresech individuální chyby. A byl to právě Frýdek, který minulý týden v pražském derby zbytečně naremploval slávistu Součka ve vlastní šestnáctce, čímž de facto věnoval Slavii první gól.

"Je to obrovsky frustrující. Ale pokud chceme hrát za Spartu, musíme se takových chyb vyvarovat," kroutil nechápavě hlavou záložník Michal Trávník.