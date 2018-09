Baroš po prohře se Spartou: Byl to zápas o jednom gólu, musím nabrat kondici

před 32 minutami

Návrat Milana Baroše do sestavy ostravského Baníku nebyl ideální. Zkušený útočník sám přiznal, že ještě není v optimální kondici a jeho výkony by měly být lepší. Pochopitelně jej také mrzela prohra 0:1 s odvěkým rivalem z Prahy.

V dubnu jsme stáli na stejném místě a vy jste měl po výhře 3:2 nad Spartou skvělou náladu. Jaké jsou vaše pocity nyní?

Pochopitelně jsem zklamaný. Každá prohra mrzí, navíc v domácím zápase. Když už je řeč o tom jarním utkání…Věděli jsme, že to nebude taková přestřelka jako na jaře, což ukázal už první poločas. Byl to zápas o jednom gólu, bohužel ho dala Sparta. My jsme ale taky měli šance, škoda, že nám tam něco nespadlo.

Co se dělo ve 40. minutě, když se spustila šarvátka?

Byl tam nějaký ostrý souboj, no…

Poté jste na sebe něco pokřikovali s trenérem Sparty Ščasným. Provokoval vás?

Já ani nevím. K zápasu to patří. V novinách to vždycky hrozně nafouknou, řeší se to po každém utkání. Já k tomu nemám moc co říct, Sparta prostě vyhrála. Teď po konci zápasu je třeba to sportovně přiznat a pogratulovat jim. Byli na nás výborně připravení.

Přijela podle vás silnější Sparta, než na jaře?

To jednoznačně.

Dlouho se ani jeden tým nemohl dostat do výraznější šance. Čím to?

Byli jsme na sebe dobře připravení, bohužel Sparta ten gól dala. Ale ani oni neměli kromě jedné šance nic velkého. Byl to takový zápas od šestnáctky k šestnáctce, oba týmy málo střílely. My jsme tam ve druhé půli taky měli možnosti, bohužel to nevyšlo. Kdybychom ten gól dali my, tak vyhrajeme. Ale na kdyby se nehraje.

Jak jste osobně viděl ty šance Baníku?

Největší možnosti tam měl Robert Hrubý. Ta první střela byla výborná, ale gólman předvedl dobrý zákrok. Tam Spartu zachránil, protože podle mě šel balon do brány. Při té druhé šanci, té kombinaci, to měl podle mě Robo vzít na sebe. Má fantastickou ránu na zadní, umí to trefit. Rozhodl se mi to vrátit a s tím já jsem vůbec nepočítal. Asi to měl zkusit on a prostě to propálit.

Rozhodčí Pavel Královec vám odpískal opravdu hodně faulů. Co říkáte na jeho výkon?

Nastavil takový metr, já si myslím, že to bylo v pořádku. Podle mě pískal na obě strany stejně.

Vy jste se na hřiště vrátil po měsíční pauze. Jak jste se cítil?

Ještě to není ono. Myslím, že to manko bylo na mně vidět. Musím ještě potrénovat a doufám, že se do té optimální kondice brzy vrátím.

Hned v pátek vás čeká venku Zlín. Dokážete si poradit s limitovaným časem na přípravu?

Myslím, že zase takový problém to nebude. Není to pár dní, je to prakticky celý pracovní týden. Na odpočinek čas je. Já jsem naopak rád, že hrajeme hned v pátek, protože to čekání na zápasy mě nebaví. Mám radost, že ta pauza není dlouhá, je lepší, když ty zápasy jdou v rychlém sledu.