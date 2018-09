Jednu změnu hlásí také tým Bohumila Pánika. Ale změnu výraznou a taky docela očekávanou. Do sestavy se totiž vrací kapitán a největší hvězda slezského celku Milan Baroš. Ten se zranil v utkání v Olomouci. Následně proti Dukle byl přítomný alespoň na lavičce náhradníků. Do Liberce však vůbec neodcestoval s jediným cílem. Pošetřit se a dát během reprezentační přestávky dostatečně fit na to, aby mohl nastoupit protiu pražské Spartě. Na jaře právě nejlepší střelec Eura 2004 rozhodl o výhře Baníku nad Spartou 3:2.