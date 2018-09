Tetteh potrestal obranu Baníku a vystřelil Spartě ve šlágru tři body

AKTUALIZOVÁNO před 14 hodinami

Fotbalisté pražské Sparty porazili v dohrávce osmého kola Fortuna:Ligy ostravský Baník. Jedinou branku zápasu vstřelil Benjamin Tetteh.

Ostrava - Fotbalisté Sparty vyhráli v dohrávce 8. kola první ligy v Ostravě 1:0 a jako poslední tým soutěže nadále zůstávají neporaženi. Letenské posunul na třetí místo tabulky gólem ze 77. minuty Benjamin Tetteh. Baník před téměř patnácti tisíci diváky doma prohrál po devíti zápasech a připsal druhou porážku z posledních dvanácti ligových kol.

"Je pravda, že s Příbramí jsme ztratili v samotném závěru, ale myslím si, že proti Baníku jsme to dohráli v klidu. Ve druhém poločase se nám podařilo odvracet nakopáváné balony a řešili jsme to rychlými brejky. Jsem moc spokojený, že jsme to takhle dohráli," konstatoval kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

Baník na Spartu vyrukoval i s uzdraveným kapitánem Milanem Barošem, ale v ohlušující vřavě vyprodaného stadionu budily emoce spíše osobní souboje a půtky.

Domácí se snažili začít aktivně. Holzer se po pěti minutách sice hezky uvolnil středem, ale jeho rána neměla adekvátní razanci. To Baroš se v 19. minutě zase ocitl ve velmi dobré palebné pozice uvnitř vápna, pro změnu mu však vůbec nevyšel první dotek s balonem a tím ani následná koncovka.

Vypjatý duel plný tvrdých střetů přinesl vyrovnaný fotbal, který měl v prvním poločase minimum možností. Patrně tu největší promarnil v 36. minutě Šural, který si ve vápně zasekl obránce, ale jeho střelu k tyči dokázal Stronati kousek před čarou zblokovat do bezpečí.

Bojovný charakter zápasu se nezměnil ani po přestávce. Hrubý se pokoušel překvapit Nitu ranou z dvaceti metrů, ale sparťanský brankář míč vyškrábl. Zaváhání Šindeláře udělalo po hodině hry cestu k vedoucímu gólu hostujícímu Plavšičovi, který šel úplně sám na Laštůvku, ale ostravský gólman skvělým zákrokem domácí podržel.

Pořádné štěstí pak měli i sparťané. Střílenou přihrávku Fleišmana tečoval Radakovič, pro hosty naštěstí míč o centimetry minul tyčku. Rozhodující úder přišel v 77. minutě: Frýdek poslal pasem za obranu vstříc Laštůvkovi Tetteha, který přesným dloubnutím dílo dokonal. "Propadli jsme tam uprostřed v prostoru číslo šest, Tetteh to vyřešil. Dneska hrál velmi dobře, byl rychlý, dělal nám problémy," uznal ostravský trenér Bohumil Páník.

Domácí ihned reagovali střídáním a čerstvý náhradník Jakub Šašinka mohl prvním kontaktem s míčem srovnat, ale slibné možnosti se zalekl a zakončil špatně. Další šance už domácí ani v sedmiminutovém nastavení neměli a tým kouče Páníka po sérii pěti utkání poprvé nebodoval.

Baník Ostrava - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 77. Tetteh. Rozhodčí: Královec - Hájek, Flimmel. ŽK: Diop, Fillo, Pazdera, J. Šašinka - Šural, Tetteh, Frýdek, Vukadinovič. Diváci: 14.212.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo (88. Granečný), Jánoš (81. O. Šašinka), Hrubý, Holzer - Baroš (78. J. Šašinka), Diop. Trenér: Páník.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Sáček (73. Vukadinovič), Stanciu, Frýdek, Plavšič (81. Čivič) - Šural, Tetteh (86. Mebrahtu). Trenér: Ščasný.