Baníku chybí bombarďák, měl by víc sázet na vlastní odchovance, myslí si Komňacký

Fotbalový Baník Ostrava dovedl v sezoně 2003/2004 k jedinému ligovému titulu v samostatné soutěži. Teď si František Komňacký užívá trenérský důchod, ale dění na českých fotbalových trávnících stále pozorně sleduje. Příchod trenéra Luboše Kozla do Ostravy jej překvapil. „Jeho spojení s Baníkem by ale mohlo fungovat. Nemusí to být hned, spíš to bude na delší trať,“ říká.

Baník v zimní přestávce změnil trenéra. Bohumila Páníka nahradil Luboš Kozel. Co na tento tah říkáte?

Trošku to bylo i pro mě překvapení, že k tomuto kroku sáhli, ale zřejmě šlo spíš o nějaké vnitřní věci, do kterých nejde tolik vidět. Může to být impuls k tomu, aby se mužstvo zvedlo a zabojovalo o první šestku. Baník musí mít ambice dostat se mezi šestici, která bude bojovat o poháry. Kádr na to mají dostatečně silný.

Co říkáte na spojení Baníku s trenérem Lubošem Kozlem?

Před Vánoci bych to netipoval… Luboš Kozel prokázal své schopnosti už v Dukle, mužstvo mělo jeho rukopis. Nepředpokládal jsem, že by odešel od reprezentace. Baník je ale pro ambiciózního trenéra jako je Kozel dobrá adresa. Je to progresivní trenér, který fotbal hrál a ukázal, že je trenérsky na výši. Možná ne hned, ale pokud dostane čas, tak to spojení by mohlo fungovat. Nebude to o téhle půlsezóně, ale spíš to bude na delší trať.

Můžeme čekat velké změny?

Zásadní hráčské změny v zimě neproběhly, protože nebylo potřeba do toho příliš sahat. Co ke mně probublalo, měli by teď větší prostor dostávat odchovanci. To bylo v Baníku vždy tradicí a donedávna bylo poměrně vzácné, když tam přišel hrát někdo mimo Ostravsko a severní Moravu. Region je fotbalově natolik silný, že má dost talentovaných fotbalistů s dobrým systémem mládeže.

Poslední dobou tam mnoho odchovanců nehrálo, že?

Byl trend přivádět hotové hráče odjinud. Je třeba říct, že to pro Baník nikdy nebylo typické. Vždycky to tam bylo o odchovancích. Když se vedení s trenérem rozhodlo, že bude nakupovat hráče odjinud, tak proti tomu lze těžko něco namítat. Jsem přesvědčený o tom, že správnější a levnější cesta bude sázet na vlastní odchovance, protože ten region je fotbalový a talenti se tam vždycky najdou.

Baník tři přestupová okna po sobě přivedl útočníka. Ať to byli Nemanja Kuzmanovič, Tomáš Smola nebo teď Roman Potočný. Stále je v kádru Milan Baroš. Přesto Ostravě výrazný střelec chybí…

Je to zajímavé, ale oni pořád ještě hledají. Najít střelce, to je vždycky to nejtěžší. Je to nejvzácnější a nejdražší zboží. Trefit se do posily nebo vychovat si takového hráče, to je samozřejmě problém. O takové je zájem i v bohatších klubech než je Baník a hráči jdou za penězi, to si nemusíme nalhávat. Ne všechny posily se podařily a Milan Baroš už je zdravotně na sklonku kariéry.

V mistrovském ročníku jste měl k dispozici Marka Heinze, který vstřelil 19 gólů ve 30 zápasech. Vidíte někoho podobného mezi současnými útočníky Baníku?

Oni se snaží přivážet útočné hráče. Smola, Kuzmanovič, Potočný, předtím Diop. Ale takový bombarďák jako byl třeba Baroš svého času nebo v naší sezoně Heinz, takový tam není. Těch se rodí málo. (smích) Je to možná věc štěstí, ale třeba i výchovy. V Baníku jsou šikovní hráči, kteří by měli dostávat šanci. Přeju Baníku, aby si na hrot našli někoho z odchovanců. Zbytek týmu je dostatečně silný. S nadstandardním zakončovatelem by mohl Baník hrát ještě výš. Věřím, že najdou pokračovatele výborných střelců z Ostravy jako byl třeba Verner Lička.

Pronikne Baník do skupiny o titul?

Myslím si, že ano. Bude to boj, ale Baník má mužstvo dostatečně silné a zkušené. Plus má skvělé fanoušky.

"Liga bude méně kvalitní"

Souboj s přímým konkurentem čeká Ostravu už v sobotu proti Slovácku. To je asi v tabulce výš, než se před sezonou čekalo…

Přiznám se, že Slovácku fandím. To je klub provinční velikosti, s nejmenším rozpočtem z té první skupiny. Je to ale mužstvo, které má svou tvář, má dobře zvládnutou obrannou fázi. Martin Svědík odvádí velmi dobrou práci a Slovácko může do boje o šestku promluvit. Nemá co ztratit, čímž to pro ně bude jednodušší.

Naproti tomu Sparta bude pod velkým tlakem. Zvládne to?

Od Sparty jsem čekal, že to rychleji nastartují a budou hrát důstojnější roli. Je až čtvrtá. Je potřeba říct, že pořád doznívají ne zcela podařené zahraniční přestupy. S hodnocením Sparty bych počkal až na tento půlrok. Teď už by se měla naplno projevit práce realizačního týmu trenéra Václava Jílka, tomu by měl pomoct Bořek Dočkal jako silná osobnost. Za mě mají srovnatelně silný tým jako Plzeň a lepší los na jaře. Pokud se jim podaří uspořádat vnitřní vztahy, tak Sparta může hrát o druhé místo.

Přece jen je tam ale odstup pět bodů. Je pro Spartu reálné hrát o druhé místo?

I Plzeň ale prochází určitou přestavbou. Nový trenér, odchod Krmenčíka a tak dále. Druhé místo určitě bude ve hře, hráčsky jsou Západočeši srovnatelní se Spartou.

Co pro vás bude nejzajímavější na jaře sledovat?

Jako bývalého trenéra mě bude zajímat, jak se projeví noví trenéři Luboš Kozel a Adrián Guľa. Kolegy budu sledovat a fandím jim. Liga bude méně kvalitní, než byla na podzim. Odešlo v podstatě pět, šest, sedm nejlepších hráčů, kvůli kterým se na fotbal chodilo. Ať je to Souček, Krmenčík, Komličenko nebo pro olomoucké fanoušky Plšek.