Anulovat ročník by nebylo fér. Šéf ligové asociace je ve střetu zájmů, říká Šeterle

Stanislav Hrabě

Stačila širší podpora a dlouholetý fotbalový funkcionář Jaromír Šeterle mohl být hlavní osobou profesionálních soutěží. V květnu 2013 kandidoval na místo 3. místopředsedy FAČR, vyhrazoval se proti vzniku Ligové fotbalové asociace. Více hlasů dostal ovšem nynější její předseda Dušan Svoboda, jenž je zároveň statutárním zástupcem Sparty Praha. "Nepříjemný střet zájmů," hodnotí tento stav Šeterle.

Asi jste nyní rád, že nemusíte řešit situaci kolem přerušeného ročníku, že?

To určitě ne, nebál bych se toho, protože život složité situace přináší. Jak v soukromém, tak pracovním, i když nyní je to skutečně mimořádný stav. Já měl o řízení profesionálního fotbalu zájem, protože předtím jsem téměř čtvrtstoletí pracoval ve vrcholném managementu více klubů.

Máte tedy promyšlené návrhy, jak dohrát soutěž?

V tuto chvíli není moudré nabízet jedno řešení a na něm trvat, bylo by lepší připravit varianty. Vypracovat aspoň tři, podle toho, jak by se mohla situace vyvíjet. A kdyby přišlo opět něco nového, tak reagovat. Zástupci všech klubů by se měli "sejít", myslím tím propojit se za pomoci moderních komunikačních prostředků, a dohodnout se na těchto variantách. Těžko dneska někdo odhadne, kdy tento stav nouze skončí.

Sportovní ředitel Slavie Praha Jan Nezmar se vyjádřil, že by zrušil nadstavbu, kdežto předseda LFA Dušan Svoboda na ní lpí. Na čí jste straně?

Nechci komentovat konkrétní návrhy. Ale nikdy jsem neskrýval, že nadstavbu považuji za nesmysl, neboť ji nepokládám za regulérní, nemá kvalitu a ekonomicky nic nepřináší. Přijímám však, že soutěž byla takto rozehrána a je třeba nějaké předpisy ctít. Nebudu se tedy přiklánět ani k jednomu návrhu, opakuji, že bych předložil klubům tři vypracované varianty a nechal rozhodnutí na nich. Nebránil bych se dohrát ligu v nějakém upraveném modelu toho současného, pokud by se na něm kluby demokraticky a většinově dohodly. Mimořádná situace si žádá mimořádná opatření a rozhodnutí.

Jak se díváte na belgický model, který už ligu ukončil a vyhlásil mistra?

Jsem přesvědčen, že je ještě prostor pro vyčkávání a snahu soutěže dokončit, což by bylo nejlepší. Belgický model mě překvapil, šlo podle mého ještě čekat, neboť se přesunutím Eura na příští rok a zrušením červnové reprezentační přestávky vytvořil prostor na minimálně další dva měsíce. Jsou i jiné varianty, já opakuji, že je zbytečné se ukvapovat a tlačit na jeden názor. Situace se bude ještě vyvíjet.

Padl i návrh celý ročník anulovat. Co na něj říkáte?

Něco anulovat, zničit někoho práci, protože fotbalisté v zápasech museli odvést nějaké výkony, považuji až za poslední možnost. A hodně nešťastnou. Navíc liga má za sebou už 24 kol ze základní části, což tvoří přes sedmdesát procent tradičního ročníku, a všechno šmahem vynulovat by bylo hodně nespravedlivé.

Jestliže by se liga z nějakých důvodů řádně nedokončila, bude potřeba určit české zástupce v evropských pohárech. Už padl i návrh propočítat pětiletý koeficient. Co říkáte této variantě?

Pořád věřím, že se v nějaké podobě dohraje. Vždycky bych však upřednostňoval sportovní hledisko před jakýmkoli administrativním i při vstupu do následujícího ročníku evropských pohárů.

A co druhá liga? Tak by představovala nějaký složitější problém?

Nechápu, v jakém smyslu. První a druhá liga jsou úzce propojeny, je tu přes postupy a sestupy a baráže úzká návaznost. Řešení musí být komplexní, jinak to nejde.

V čele LFA stojí Dušan Svoboda, statutární zástupce Sparty Praha. Není to střet zájmů?

Je a bezpochyby. A musí to být krajně nepříjemné pro toho dotyčného, protože mu může být připomínán tento moment v každé trochu problematičtější situaci. Já osobně bych nechtěl mít rozhodovací pravomoci a přitom být spjatý s klubem, to by mne svazovalo. Jestli si někdo tohle neuvědomuje, tak je to špatně. Proto jsem doporučoval, aby v čele profesionálního fotbalu stál nezávislý honorovaný funkcionář a kandidoval jsem s tímto záměrem.

Bývalý předseda FAČR Ivan Hašek si vymínil, že místopředseda za ligu nesmí být svázaný s klubem a Miroslav Kříž, jenž řídil Viktorii Plzeň, tento požadavek dodržel a postu v klubu se okamžitě po zvolení vzdal. Jeho nástupce Dušan Svoboda přes výzvy nic takového ve Spartě neučinil, navíc nový orgán LFA získal větší vliv na ligu. Byl Haškův požadavek logický?

Aby došlo k takovému střetu zájmů, se nemělo přihodit. Ivan Hašek prošel ve fotbale mnoha pozicemi a věděl, jaké je to velice ožehavé téma. Já jen zopakuji, že bych v takové pozici být nechtěl a ani tento stav nepřipustil.