Do Ligy mistrů Plzeň a Sparta? Absurdní, brání se Slavia a obvinila ligovou asociaci

Fotbalovou ligu vede Slavia o osm bodů, nicméně existuje varianta, že by přišla o kvalifikaci Ligy mistrů. Její předseda Jaroslav Tvrdík se ostře ohradil proti variantě, že by se o nasazení do evropských pohárů z této sezony rozhodovalo na základě koeficientu za posledních několik let.

A právě ten by na kvalifikační příčky Ligy mistrů posunuly Plzeň, která je momentálně druhá, a Spartu. Ta se aktuálně trápí na devátém místě tabulky.

Slavia se nápadu samozřejmě brání. A sama navrhuje, že by se tato sezona dohrála bez nadstavby. "Vždy jsem byl proti nadstavbě a klubům nic nepřinesla. Zrušit co nejdříve. Absurdním nápadem je desetiletý koeficient, který do LM posílá Plzeň a Spartu," napsal na svém twitteru slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

1. Vzdy jsem byl proti nadstavbe a klubum nic neprinesla. Zrusit co nejdrive. 2. Absurdnim napadem je desetilety koeficient, ktery do LM posila Plzen a Spartu a zni z vedeni LFA. 3. Nikdo nevi, co bude dal. Drzme se doporuceni UEFA, je to vsude stejne. https://t.co/e8gzQgOAT2 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) April 1, 2020

Podle něj by o osudu této, pandemií koronaviru ovlivněné sezony, měla rozhodnout evropská federace.

"Přeptal jsem se na UEFA/ECA, jak je to s tím nasazováním do UEL/UCL podle koeficientů. Dva zdroje mi potvrdily, že se nic takového neprojednávalo a žádné takové doporučení směrem k ligám rozhodně nepůjde. Takže ten nápad musel vzniknout jinde," doplnil generální sekretář červenobílých Jiří Vrba.

Podle Tvrdíka myšlenka na nasazování na základě desetiletého koeficientu pochází ze strany ligové asociace LFA. "Poslední týdny jen silně potvrzují, co je zřejmé již dávno. V čele LFA by měl být nezávislý ředitel/ředitelé, osobnosti, které nebudou prosazovat zájmy jeho/jejich klubů nebo jich samotných. Musíme hledat konsenzuální řešení na platformě diskuse všech, ne kabinetní scénáře," zlobí se slávistický šéf.

Posledni tydny jen silne potvrzuji, co je zrejme jiz davno. V cele LFA by mel byt nezavisly reditel/reditele, osobnosti, ktere nebudou prosazovat zajmy jeho/jejich klubu nebo jich samotnych. Musime hledat konsenzualni reseni na platforme diskuse vsech, ne kabinetni scenare. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) April 1, 2020

Samotná Ligová asociace LFA odmítá twitterovou komunikaci šéfa představenstva Slavie komentovat. A odkazuje se na dřívější slova svého předsedy Dušana Svobody, který označil nasazení dle klíče UEFA za optimální variantu v případě, že by liga dohrána nebyla.

"Bylo by to dobré i proto, aby v jednotlivých zemích nezačaly boje a soudní pře o to, jak ten klíč má vypadat. Dovedu si totiž živě představit, že by tu každý tvrdě razil tu cestu, která by pro něj byla v té chvíli nejvýhodnější," prohlásil Svoboda.

Nicméně v rozhovoru pro deník Sport sám přiznal, že nasazení na základě koeficientu ne za posledních deset, ale pět let ve hře je. "Podle mě jsou pouze dvě možnosti. Buď vycházet z posledního uzavřeného soutěžního ročníku, což každého napadne asi jako první. Anebo použít klubový koeficient za posledních pět let, jako ho používá UEFA," prohlásil Svoboda.

A právě koeficient za posledních pět let by do boje o prestižní soutěž vyslal Plzeň a Spartu. Slavia by doplatila na sezonu 2014/15, v níž posbírala pouhých 34 bodů.