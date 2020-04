Čeští gólmani dobývají Anglii. Pomáhá i to, že se znám se Solskjaerem, říká Mikloško

Podle gólmanské legendy Luďka Mikloška pomáhá současným mladým českým fotbalovým brankářům k angažmá v útlém věku ve slavných klubech nejen talent a pracovitost, ale také fakt, že na rozdíl od předchozích generací začali dříve se specializovanou přípravou.

Po přestupu šestnáctiletého Radka Vítka do Manchesteru United má Česko v mládeži "Rudých ďáblů" po Matěji Kovářovi a Ondřeji Mastném už třetího gólmana ve věku teenagera. V Anglii navíc působí i další talent Vítězslav Jaroš, jenž už si dokonce v přípravě připsal start za A-tým Liverpoolu.

"Je obrovskou výhodou, že u nás začaly akademie, kde je povinnost mít trenéra brankářů," říká Mikloško, brankářský expert hráčské agentury Sport Invest, pod kterou všichni čtyři mladí gólmani patří.

"Těmto klukům se někdo věnoval od 14 let. Měli možnost trénovat jakoby individuálně, mít brankářské tréninky a mohli se posouvat dál, což dřív nebývalo. I díky tomu se prosazují dřív, že mají náskok," vysvětluje někdejší opora Baníku Ostrava, West Hamu a Queens Park Rangers.

Nemyslí si, že by v Česku měli gólmani větší předpoklady prosadit se než hráči z pole. "Myslím, že šikovní kluci jsou i v Polsku, na Slovensku. O tom to není. Všude se najdou talenty. Ti naši kluci měli i štěstí v tom, že někdo na ně upozornil zahraniční kluby, aby si jich všimly," podotýká.

Že čeští mladíci odcházejí zrovna do United, není úplná náhoda. "Hraje roli více faktorů. Je to samozřejmě i tím, že mám pořád v Anglii nějaké kontakty. V Manchesteru mám řadu známých, od skautů po trenéry. Znám se s trenérem Solskjaerem, s Michaelem Carrickem jsem začínal s jako mladým klukem ve West Hamu," prozrazuje Mikloško.

"Znají mě a vědí, že když jim něco doporučím, nebude to úplně něco špatného. Je to o důvěře mezi námi," pokračuje muž, jenž byl průkopníkem české brankářské školy v Anglii.

Vítkovi pomohlo k přestupu i to, že jsou v Manchesteru spokojeni s Kovářem a Mastným. První jmenovaný se už dokonce v této sezoně jednou dostal jako náhradník na lavičku A-týmu.

"Kdyby nebyli dobří, tak by neměli zájem. Hodně si je tam chválí i z lidského hlediska," upozorňuje bývalý reprezentant se 42 starty za národní tým. "Spousta kluků si možná ani neuvědomuje, že když jdou někam do zahraničí, není to už jen o nich. Mohou pomoci i ostatním hráčům z Česka. Je přirozené, že pozitivně vnímaní zástupci jedné země pootevřou dveře také dalším," dodává.

Ani jednomu z mladíků zatím nebylo 20 let a podle Mikloška je ještě čeká dlouhá cesta k tomu, aby se prosadili do anglických ligových týmů. "Dnes je ten trend takový, že v Premier League se vyloženě v mladém věku asi ještě do brány nedostanou. Spíš až někdy ve 24 letech a výše, i když jsou samozřejmě výjimky," počítá rodák z Prostějova.

"Myslím, že Matěj Kovář má velké předpoklady. Uvidíme, jak se popasuje s přechodem do dospělého fotbalu. Bude se pravděpodobně hledat možnost hostování," domnívá se Mikloško.

"Ondra Mastný se přesune k týmu do 23 let a Radek by měl nastupovat za tým do 18 let. Kluci tak pro sebe v žádném momentu a kategorii nebudou konkurenty," pochvaluje si zkušený gólman.

"Všichni tři jsou prostě velcí talenti, brankáři mládežnických reprezentací, ale je to ještě daleko. Jestli zvládnou udělat krok do velkého fotbalu, nemám o ně strach. Věřím, že to jednou dotáhnou až do reprezentačního áčka," uzavírá.