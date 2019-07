Ani dva góly Keity Bohemians nestačily, Příbram vyhrála. Radoval se i Zlín

před 1 hodinou

Fotbalisté Příbrami porazili ve 3. ligovém kole Bohemians 1905 3:2 a připsali si první výhru v sezoně. Středočeši si díky Marku Kodrovi a Michalu Škodovi vypracovali dvougólový náskok, který smazal bývalý hráč domácích Ibrahim Keita. V závěru ale Příbrami vystřelil výhru Radek Voltr. Pražané neporazili Příbram v lize popáté za sebou.

Příbram udeřila z první šance zápasu. Ve 12. minutě nacentroval Zeman od postranní čáry do vápna, kde našel přesně hlavičkujícího Kodra. Dvaadvacetiletý obránce v 35. ligovém utkání oslavil první branku.

V 21. minutě poprvé zahrozili hosté, když se Vodháněl nikým neatakován dostal až do šestnáctky, odkud vystřelil. Brankář Boháč však jeho pokus vyrazil.

Ve 33. minutě byli domácí blízko druhé brance po prakticky totožné situaci jako při první trefě. Zeman, který si připsal 150. ligový start, znovu poslal míč do vápna po standardní situaci a našel Treglera, jenž hlavičkoval vedle. Ve 42. minutě nastřelil Zeman ve vápně Šmídovu ruku, ale rozhodčí Marek penaltu neodpískal.

Příbrami vyšel skvěle vstup i do druhého poločasu. Bohemians se nepovedlo dotáhnout útočnou akci do konce a domácí rychle přenesli hru na druhou stranu. Alvir si zprava potáhl míč do vápna a jeho střela se od Hůlkovy ruky odrazila ke Škodovi, který ve 47. minutě zvýšil.

Za čtyři minuty mohl přidat další branku domácích Alvir, který ale zaváhání gólmana Valeše nevyužil a trefil jen spoluhráče Škodu. O tři minuty později mrzela Příbram promarněná šance ještě více. Podaný se zbavil na hranici šestnáctky Treglera a přihrál Vodhánělovi, který se sice neprosadil, ale Keita se rychle zorientoval a odražený míč uklidil do sítě.

V 61. minutě přihrál domácí Škoda do vápna Alvirovi, který zamířil těsně nad. O šest minut později Podaného dělovku z přímého kopu na druhé straně zneškodnil Boháč. "Klokani" srovnali v 70. minutě. Záviška, jenž nastoupil k 50. utkání v lize, posunul v šestnáctce míč na zakončujícího Keitu a ten se nemýlil.

Příbram si v závěru dokázala vzít vedení zpět. Střídající Voltr si naběhl na roh kapitána Rezka a hlavou překonal Valeše. V 90. minutě mohl Voltr přidat definitivní pojistku, ale jeho přízemní střelu hostující brankář zastavil.

Příbram to už příliš mrzet nemuselo, po remíze 1:1 s Teplicemi a prohře 0:1 v Opavě si připsala první výhru v ročníku. Doma v lize v součtu s baráží neprohrála posedmé za sebou a Bohemians v posledních čtyřech ligových duelech nastřílela 13 gólů. "Klokani" nenavázali na výhru 3:0 nad Mladou Boleslaví z minulého kola a po porážce 0:2 v Jablonci v úvodním kole prohráli venku i podruhé.

Zlín pod Csaplárem konečně vyhrál

Fotbalisté Zlína porazili ve 3. kole první ligy Liberec 2:1. "Ševce" poslal v 25. minutě do vedení Tomáš Poznar, po hodině hry vyrovnal Roman Potočný, ale za dalších šest minut rozhodl Dominik Mašek. Fastav se po dvou jednobrankových porážkách dočkal prvních bodů v sezoně, Liberec naopak prohrál podruhé za sebou.

Domácí trenér Csaplár udělal v sestavě tři změny a především změnil herní systém na tříobráncový, s nímž před rokem slavil ve Zlíně úspěch jeho předchůdce Bílek. "Věděli jsme to od začátku týdne. Každá změna, která vede k úspěchu, je dobrá a to se potvrdilo," řekl novinářům zlínský obránce Petr Buchta.

Zlín se v nové formaci rozjel slušně. Rychlými kombinacemi se dostával před Nguyena, ale chyběla mu přesnost ve finální fázi. Slibně vypadala akce ze třetí minuty, ale Fantišovi scházely centimetry, aby dosáhl na centr od Čanturišviliho. Liberec postupně vyrovnal hru. Poprvé zahrozil po Mikulově střele, která protáhla Dostála, podobně jako pokus Mary ve 20. minutě.

Domácí byli za svoji aktivitu odměněni v 25. minutě. Čanturišvili odcentroval zleva, po lehké teči ve vápně hostujícím Musou skončil míč na Poznarově hlavě a od ní se dostal do sítě.

První trefa v této sezoně "Ševce" evidentně uklidnila a také nakopla. Poznar byl dvakrát po sobě v rozmezí dvou minut velmi blízko druhému gólu, ale Nguyen jeho střelu po centru vytáhl mimo nebezpečí a podruhé šla rána těsně vedle. "V první půli jsme nehráli dobře, nechali jsme iniciativu na kopačkách domácích," uvedl liberecký kapitán Radim Breite.

Do druhé půle ale vstoupili hosté mnohem aktivněji. Zlepšili pohyb i přesnost přihrávek, častěji se dostávali před Dostála, ale zpočátku moc nehrozili. Po hodině hry ovšem srovnali. Aktivní Malinský nacentroval zprava, Dostál Potočného pokus jen vyrazil a na dorážku už byl krátký. "Bohužel pro ně to vyboxoval přímo na mě a já jsem mohl skórovat. Ale gól bych vyměnil za bod, měli jsme na něj," řekl Potočný.

Zlín se ovšem z vyrovnání vzpamatoval velmi brzy. Mašek se uvolnil v pokutovém území a v 66. minutě lobem vyzrál na libereckého gólmana. "Dostal jsem výbornou kolmici. Míč mi napřed odskočil, ale ještě jsem ho zpracoval. Lob pak byl plánovaný," uvedl Mašek.

O tři minuty později měl Čanturišvili na kopačkách pojistku, ale jeho rána z 25 metrů orazítkovala obě tyče hostující brány. Liberec se v závěru snažil o vyrovnání. Hybšův centr řešil před brankovou čarou Buchta a střelu Malinského zhatil ofsajd.

V závěru si domácí už tlak soupeře pohlídali a první výhru pod koučem Csaplárem udrželi. "Oddechl jsem si za sebe i za celý tým," uvedl s úsměvem trenér, který převzal Zlín před sezonou.

Fastav Zlín - Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Branky: 25. Poznar, 66. Mašek - 60. Potočný. Rozhodčí: Klíma - Caletka, Leška. ŽK: Oscar, Mikula, Kačaraba (všichni Liberec). Diváci: 3256.:

Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij - Matejov, Hnaníček (65. Podio), Mašek (88. Bartošák), Jiráček, Čanturišvili - Fantiš (56. Džafič), Poznar. Trenér: Csaplár.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Koscelník (46. Malinský), Mara (80. Nešický), Potočný - Musa (65. Pešek). Trenér: Hoftych.

1. FK Příbram - Bohemians Praha 1905 3:2 (1:0)

Branky: 12. Kodr, 47. Škoda, 81. Voltr - 54. a 70. Keita. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Váňa. ŽK: Tregler, Cmiljanovič - Šmíd, Vodháněl.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir (88. Jablonský), Rezek, Soldát, Škoda (71. Voltr), Zeman (76. Hájek) - Polidar. Trenér: Nádvorník.

Bohemians: Valeš - Hůlka, Jindřišek, Šmíd - Bartek, Hronek, Vacek (86. Rada), Podaný - Vodháněl (86. Nečas), Keita, Vaníček (55. Záviška). Trenér: Hašek.