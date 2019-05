Slavia remizovala v Ostravě a slaví ligový titul, Plzni výhra v Liberci nepomohla

před 1 hodinou

Slavia remizovala v 34. ligovém kole 0:0 v Ostravě a kolo před koncem slaví mistrovský titul. Plzni nepomohla ani výhra 2:0 v Liberci. Porážku z Plzně v neděli odčinila Sparta, která doma přehrála Jablonec 2:0.

Slavia vyrovnala plzeňský rekord

Fotbalistům Slavie stačilo k zisku titulu ve čtvrtém z pěti zápasů nadstavbové části nejvyšší získat bod z duelu v Ostravě a to se jim podařilo. Po bezbrankové remíze mají v čele tabulky tříbodový náskok na obhájce trofeje Plzeň. Při případné rovnosti bodů by ve prospěch červenobílých hrálo lepší postavení po základní části.

Slavia získala pátý ligový titul v samostatné historii a vyrovnala bilanci Plzně, kterou z pomyslného trůnu sesadila. Červenobílí navázali na mistrovské triumfy z let 1996, 2008, 2009 a 2017. Za necelé čtyři roky pod čínskými vlastníky vyhráli červenobílí nejvyšší soutěž podruhé.

Slávisté si díky titulu zahrají v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů a mají jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy, což jim vynese v přepočtu přes 200 milionů korun. Pohár pro šampiona převezmou červenobílí za týden při posledním kole v derby se Spartou. Ve středu ještě slávisté odehrají s Ostravou finále domácího poháru a budou usilovat o zisk premiérového double v samostatné historii.

Do slávistické základní sestavy se překvapivě vrátil Ševčík, který kvůli zranění od odvety čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea měsíc nehrál ani minutu. Baník vyztužil defenzivu a nastoupil s pěti obránci.

Pražané od úvodu získali převahu a v momentě, kdy se nad vítkovickým stadionem spustila bouře, měli první dvě velké šance. V desáté minutě po rohu hlavičkoval Souček a domácí zachránil Laštůvka. Za dvě minuty utekl po straně Traoré, ale sám před brankou přestřelil.

Bývalý slávistický gólman Laštůvka podržel Baník i ve 26. minutě, kdy vykopl Součkův pokus. Ostravští zahrozili až v 36. minutě, kdy Fillo pronikl do vápna a na jeho přihrávku na malé vápně jen těsně nedosáhl nikdo ze spoluhráčů.

I na startu druhého dějství počítali šance hosté. V 51. minutě Laštůvka skvěle vyškrábl Hušbauerovi střelu k zadní tyči a stejného vítěze měl vzájemný souboj i o dvě minuty později. Van Burenův gól pak nemohl platit kvůli ofsajdu.

Ostrava v druhé půli chvílemi vyrovnala hru a hosté se pak už téměř nedostávali do šancí. Naopak v 86. minutě mohl rozhodnout domácí střídající Kuzmanovič, jeho ránu zpoza vápna po rohu pod břevno ale vyškrábl Kolář a udržel Pražanům titul. Bezbrankovou remízu bral i Baník, neboť se bodově dotáhl na pátý Liberec.

Plzni výhra pod Ještědem nepomohla

Remíza Slavie znamenala, že šanci na titul definitivně ztratila Plzeň, která vyhrála v Liberci 2:0. "Samozřejmě nás to mrzí, ale na druhou stranu respektujme i to, že Slavia hrála výjimečně dobře, neztrácela body a uhrála titul, který ji právem patří. My musíme udělat všechno proto, abychom třeba v příští sezoně byli lepší my," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Liberci v utkání s Plzní kvůli dvěma žlutým kartám chyběl nejlepší útočník Kozák, kterého na hrotu útoku zastoupil Musa. Za Viktorii zase nemohl nastoupit disciplinárně potrestaný Hejda. Jeho pozici ve středu obranu zaujal Pernica.

Hosté hned z první velké šance otevřeli skóre. Kayamba v sedmé minutě posunul míč na Hořavu, který se z hranice šestnáctky trefil přesně do horního růžku. Plzeňský záložník navázal na středeční vedoucí gól proti Spartě.

"Nemůžeme si dovolit takový výpadek jako prvních dvacet minut. Z mých hráčů šel strach, nevím, jestli strach o výsledek. Plzeň je kvalitní mužstvo, ale i někteří zkušení hráči ten úvod vůbec nezvládli, bylo tam dneska strašně moc podprůměrných výkonů," upozornil liberecký kouč Zsolt Hornyák. Jeho tým bude v posledním zápase na dálku bojovat s Ostravou o páté místo, které může znamenat účast v play off o Evropskou ligu.

Po nezáživné dvacetiminutovce převzali iniciativu Liberečtí. Musa nejprve hlavičkoval nepřesně a pak z ještě lepší pozice minul také nohou. Mezi tyče se nevyšla ani Potočného hlavička a domácí stoper Mara dalekonosným pokusem donutil brankáře Hrušku k prvnímu těžšímu zákroku. Hodně prostoru dál dostával Musa, kterému v závěru poločasu nevyšla ani rána z voleje.

"Když jsme se dostali do hry, byli jsme i nebezpeční. Bohužel efektivita je další věc, která nás celou sezonu trápí," litoval Hornyák. "Dneska bylo jasně vidět, co znamená Libor Kozák pro mužstvo. Největší problém Liberce jsou rozdíloví hráči," doplnil slovenský kouč.

Chorvatský útočník Musa se premiérového gólu v české lize nedočkal ani krátce po změně stran a další hlavičku poslal mimo tyče. Plzeňští se dlouho vůbec nedostávali do hry a jejich útočné akce většinou končily už v zárodku.

Domácí si vytvářeli šance, ale v zakončení se nadále trápili. V 74. minutě se do pokutového území prodral střídající Micovčák, jehož střelu zblokovali domácí obránci a Hruška si následně poradil.

Až těsně před koncem domácí Oscar v šestnáctce stáhnul unikajícího náhradníka Petrželu a nařízenou penaltu v 90. minutě proměnil Hrošovský.

Třetí gól Viktorie v nastavení málem vstřelil Řezník, který už přehodil brankáře Nguyena, ale obránce Fukala vykopl z brankové čáry. Plzeň potvrdila, že se ji na Liberec daří a v lize s ním neprohrála potřinácté za sebou.

"My jsme tu vyhráli, takže jsem spokojený. Samozřejmě i na základě toho, jak probíhá soutěž, kdy jsme věděli, že už asi nemůžeme ohrozit Slavii. Přesto jsme dokázali vyhrát, i když Liberec hrál o poháry. Zase tak často se nestává, že by mužstvo, které nehraje o nic, uspělo u mužstva, které o něco hraje," uvedl Vrba.

Sparta se loučila před poloprázdnými tribunami

Sparťanští fotbalisté potvrdili ve čtvrtém kole nadstavby první ligy oprávněnost třetího místa v konečném účtování ligy. V přímém souboji porazili čtvrtý Jablonec 2:0, o branky vítězů se zasloužili obránci Lukáš Štetina a Ondřej Zahustel. Duel připomínal spíše přípravný zápas, až příliš bylo zřejmé, že oba týmy už o nic nehrají. Hosté hráli druhý poločas bez vyloučeného Davida Hovorky.

Utkání, které nemohlo nic změnit na konečném ligovém pořadí obou klubů, diváků příliš nepřitáhlo a provázely ho navíc protesty proti klubovému vedení. Transparent "15 let s Křetínským = 15 let tichého smutku" vystřídal po dvaceti minutách další žádající demisi klubových šéfů s doprovodnými fotografiemi manažerů s výjimkou sportovního ředitele Tomáše Rosického.

Domácí přes nevlídnou atmosféru v hledišti začali aktivněji a v šesté minutě pálil Frýdek mimo. Ve 12. minutě už po rohu vedli. Hlavičku Štetiny zblokoval Hübschman pouze zpět ke sparťanskému stoperovi, který míč už nohou vrátil zpět do sítě.

"Dnes se to tak sešlo, že branky dávali obránci. Dokázali jsme ubránit soupeře i rozhodnout o výsledku," glosoval svůj gól skromně slovenský stoper Štetina.

Hosté v poklidně vedeném duelu také měli možnost několikrát projít až k brance především kvůli nedůsledné letenské obraně, ale do vyložené šance se nedostali a mezi tyče se vůbec netrefili.

Větší vzrušení přinesl až závěr poločasu kdy Kanga vyslal kolmou přihrávkou do průniku Tetteha, který byl faulován deset metrů před šestnáctkou od Hovorky, přesto souboj v rychlosti ustál, ale střílel už v pádu mimo. Rozhodčí Houdek se ale k situaci vrátil a Hovorku vyloučil.

"Od začátku bylo vidět, že dnes nejsme ve své kůži. Nezopakovali jsme výkon z předchozích zápasů, vstoupili jsme do utkání laxně, bez pohybu. Pak jsme navíc obdrželi gól po rohu, který ani neměl být odpískán, a definitivně naší hru ovlivnilo vyloučení Hovorky," povzdychl si hostující trenér Petr Rada, který se po dvouzápasovém trestu vrátil na lavičku.

Brzy po přestávce přidala Sparta druhý uklidňující gól, u kterého byl na začátku jen minutu po příchodu na hřiště střídající Čivič. Jeho centr Hložek ještě přes brankáře Hanuše do sítě neprotlačil, a tak vrátil míč před branku a Zahustel ho v 57. minutě usměrnil do opuštěné sítě.

Dosud tichý protest poté vyměnili fanoušci v domácím kotli za házení dýmovnic a bylo po klidné atmosféře. Zápas musel být dokonce na chvíli přerušen, poté navíc otřásla stadiónem ohlušující petarda. "Jejich tiché protesty jsou jejich věc, ale ta pyrotechnika tam nepatřila," zdůvodnil Lukáš Štetina, proč hráči nevyrazili k obvyklé děkovačce před domácí kotel.

Závěr utkání se již pak pouze dohrával a duel bez náboje dokázala Sparta dotáhnout bez problémů do vítězného konce.

"V prvním poločase náš výkon nepostrádal kvalitu, nebylo to tak zlé. Jenže zápasu chybělo fandění a atmosféra, i hráči jako by tomu podlehli, zvláště po vyloučení soupeřova hráče už naše hra nebyla dobrá, byť vítězství je zasloužené," zhodnotil poslední domácí vystoupení v sezóně domácí trenér Michal Horňák.

4. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Dobrovolný - Zelinka (video). ŽK: Van Buren (Slavia). Diváci: 11.869.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Hrubý, Jirásek, Holzer (80. J. Šašinka) - O. Šašinka (58. Kuzmanovič). Trenér: Páník.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Traoré - Stoch (90. Zmrhal), Hušbauer, Ševčík (83. Frydrych) - Van Buren (72. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 7. Hořava, 90. Hrošovský z pen. Rozhodčí: Franěk - Kříž, Kotalík - Adam (video). ŽK: Musa, Oscar - Pernica, Kopic, Řezník, Hořava, Chorý. Diváci: 4488.

Sestavy:

Liberec: Ngyuen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Potočný (70. Micovčák), Sýkora, Pešek (46. Koscelník) - Musa (64. Pázler). Trenér: Hornyák.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský (55. Pačinda) - Hořava, Hrošovský - Kopic (80. Petržela), Kayamba, Kovařík - Beauguel (72. Chorý). Trenér: Vrba.

Sparta Praha - FK Jablonec 2:0 (1:0)

Branky: 12. Štetina. 57. Zahustel. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Pečenka - Královec (video). ŽK: Kanga (Sparta). ČK: 40. Hovorka (Jablonec). Diváci: 7215.

Sparta: Heča - Zahustel (78. Chipciu), Radakovič (88. Plechatý), Štetina, Hanousek - Karlsson, Hašek, Kanga, Frýdek, Hložek - Tetteh (56. Čivič). Trenér: Horňák.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Hovorka, Kubista, Sobol - Hübschman (65. Pilík) - Kratochvíl, Trávník (88. Peřina), Považanec, Jovovič (78. Pluštil) - Doležal. Trenér: Rada