Červenka prozradil vše o Jugasovi s Vukadinovičem, nabídce Skuhravému, azylu na Hané i hvězdném nebi

Zdeněk Červenka, majitel fotbalového klubu ze Zlína, si vychutnal největší sportovní úspěch svých barev. A už kuje plány pro příští sezonu

Praha - Takovou radost ještě Zdeněk Červenka ve fotbale nezažil. A bude mít pokračování. Mnohé teď záleží na tom, jaké přesně.

"Připouštím, moc jsem toho na dnešek nenaspal. Přijel jsem domů do Luhačovic už pozdě večer. Sedl jsem si ale ještě na terase a díval se pak opravdu dlouho a zasněně do hvězdné oblohy," popisuje poeticky aktuální stav své duše majitel fotbalového klubu ze Zlína.

Jeho chlapci ve středu ve porazili finále Mol Cupu Opavu a už vědí, že budou hrát Evropskou ligu. Tedy přinejmenším její play-off. A kdyby Manchester United příští středu ve finále aktuálního ročníku této soutěže porazil tým Ajaxu, skočil by Zlín rovnou osudí pro losování základních skupin Evropské ligy - více k tomu zde.

"Od toho, jak to ve středu dopadne, se může mnohé další odvíjet," připouští Zdeněk Červenka. Jistý start ve skupině by totiž mimo jiné znamenal jistotu příjmu 70 milionů korun. A také jistotu přinejmenším šesti atraktivních a sportovně náročných zápasů, z toho tří na domácí půdě.

"Bohužel, zlínský stadion by stačil jen na první předkola, na play off a skupinu už UEFA vyžaduje vyšší úroveň. A tak je jisté, že doma Evropskou ligu hrát nemůžeme. V úvahu připadají Uherské Hradiště a Olomouc. Musím říct, že v Olomouci jsme byli velmi spokojeni, tak bychom asi uvažovali tímto směrem," připouští Červenka.

Vukadin a Jugas? Záleží hodně na nich samotných

V hlavě se mu už teď odvíjejí četné změny v kádru. "Nejdřív proběhnou odchody a od nich se pak logicky budou odvíjet příchody, ve hře je i otázka obsazení pozice trenéra. Už jsem někde zmiňoval, že Bob Páník by nás mohl vést v těch pohárech a další trenér případně v lize," říká Červenka. Právě v ligových bojích se totiž Zlínu na jaře vůbec nevedlo. "Ale to je pochopitelně nadsázka. Ještě se odehrají dvě kola a pak to, včetně té trenérské otázky, začneme řešit naplno," dodává Červenka.

Co se týče změn v kádru, proskočila už na isport.cz zpráva, že Vukadin Vukadinovič a Jakub Jugas mají našlápnuto do Sparty. "Pravdivé jsou dvě věci: Slíbili jsme těmto hráčům, že když v létě přijdou opravdu zajímavé nabídky, nebudeme je držet proti jejich vůli. A ta druhá věc: Se Spartou o nich opravdu jednáme. Je i na jejich rozhodnutí, jestli Sparty budou chtít odejít, nebo jestli budou mít chuť zůstat ve Zlíně. Záleží do značné míry na nich samotných," říká Zdeněk Červenka. I v tomto ohledu by mohl výsledek zápasu Manchester United-Ajax hrát svoji roli…

Co se týče kádrových změn vedených opačným směrem: Agent Jiří Müller už informoval, že z Táborska do Zlína míří ofenzivní, střelecký disponovaný hráč Adnan Džafič.

V zákulisí se v posledních týdnech hovořilo o tom, že Zlín v souvislosti s uvažovanou alternativou přeobsazení své trenérské pozice hodil udičku Jindřichu Trpišovskému do Liberce a Romanu Skuhravému do Opavy. "B je správně, s panem Skuhravým jsme skutečně jednali, ale podepsal v Opavě novou tříletou smlouvu, takže tam už je z naší strany celá věc passé," říká Červenka. Víc nyní o trenérské pozici spekulovat nechce. "Jak říkám, dohrajme ještě ta dvě zbývající ligová kola. A pak se uvidí."

