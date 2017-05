Hrál za Sevillu, v reprezentaci zase se Skuhravým. Teď chce Grussmann dostat Opavu mezi českou elitu

před 1 hodinou

V devadesátých letech minulého století si zahrál za španělský Betis Sevilla, v reprezentaci se potkal s generací okolo Tomáše Skuhravého. Alois Grussmann před třemi a půl roky přerušil svou trenérskou kariéru a stal se generálním manažerem Opavy. Klubu, za který odehrál velkou část své hráčské kariéry. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vypráví opavský rodák o vzestupu a ambicích Opavy, která na přelomu tisíciletí hrála šest let nejvyšší fotbalovou soutěž a teď má na dosah nejen titul v tuzemském poháru, ale také Evropskou ligu.

Do Opavy jste přišel na post generálního manažera v době, kdy hrála třetí nejvyšší soutěž. Stojíte tedy za vzestupem klubu?

Samozřejmě nejsem v Opavě sám na tu práci sám a jsme všichni strašně rádi za ten vzestup. Jsme městský klub, ale s tím, že lidé okolo klubu hodně pomáhají. Musím říct, že mi je hodně nápomocný předseda představenstva pan Hájek, který zajišťuje finance na chod klubu. Já mám zase na starost hráčský kádr a trenéry.

Jaké jste měl v době příchodu ambice?

Šel jsem do Opavy s tím, že bych chtěl vrátit klub do nejvyšší soutěže. A také, aby se vrátila divácká návštěvnost, která byla v Opavě ještě v době, kdy jsem tady hrál ligu já. Po maličkých krůčcích se nám to daří a myslím si, že Opava s tím zázemím, diváckou kulisou a historií patří do nejvyšší soutěže.

Zmínil jste, že za úspěchem stojí více lidí. Bylo tedy důležité vytvořit dobrou partu i ve vedení klubu?

Fotbal je kolektivní i na té funkcionářské úrovni. Já můžu sehnat hráče, trenéry, ale všechno si musí sednout. Musím říct, že od města až po trenéry A-týmu nám to všechno klape, nemáme mezi sebou žádné komunikační problémy, takže to je strašně důležité. Navíc mužstvo šlape, v této sezoně jsme se nakopli správným směrem a ten cíl, který jsme si vytyčili, už jsme překročili, ale když vyhráváte a porážíte i ligové týmy, tak to mužstvu jen prospívá a začínáte myslet i na víc.

Po konci hráčské kariéry jste začal pracovat jako trenér. Bylo těžké se vydat směrem generálního manažera?

S trénováním jsem vlastně končil u mládeže Třince. Dostal jsem v té době nabídku od Opavy, která v té době hrála třetí ligu. Pro mě byla pozice generálního manažera nová. Po kariéře jsem chtěl být spíše trenérem. Ale když se na mě Opava obrátila, tak jsem souhlasil, protože jsem jí přišel pomoc. V Opavě jsem strávil krásné roky jako hráč, navíc jsem se tady narodil a začal svou fotbalovou kariéru.

Jak moc pomohl k úspěšné sezoně současný trenér Roman Skuhravý?

V Opavě skončila smlouva trenérovi Honzovi Baránkovi, tak jsem sehnal náhradu v Romanu Skuhravém. Měl jsem s ním několikrát schůzku v Praze a opravdu jsme si sedli. Přesně takový typ trenéra jsem hledal. Myslím si, že jsme se shodli opravdu v mnoha věcech. Udělal pro klub spoustu práce, protože tady ještě není ani rok a dokázal toho strašně hodně. Roman dostal nabídku na prodloužení smlouvy a také ji akceptoval, protože sám ví, že je možnost dostat z toho týmu ještě o něco více a ten úspěch chce tady udělat v podobě postupu do nejvyšší soutěže.

Během sezony se psalo o zájmu některých ligových celků, které chtěly zlákat vašeho trenéra…

Prodloužení s trenérem jsme podepsali na tři roky. Chtěli bychom hrát v Opavě nejvyšší soutěž co nejdříve, ale dobře víme, jak je ten postup těžký. Samozřejmě nás těší, že trenér chtěl zůstat, byť měl nabídky z ligy. Myslím, že i Roman dobře ví, že má v Opavě rozdělanou práci.

Opava a Znojmo se vyhradily oproti změnám ligového formátu. Hlavně proti baráži pro druhý a třetí tým druholigové tabulky. Proč?

Cesta do první ligy bude ještě v příští sezoně stejná, ale od přespříští sezony se ta nejvyšší soutěž svým způsobem uzavře. Opava byla proti, protože chce mít tu průchodnost z první do druhé ligy jednodušší. My dokonce navrhovali, aby sestoupili dva a třetí od konce hrál baráž, aby ta průchodnost byla ještě větší. Jde o ekonomickou stránku, my jsme třetí ve druhé lize, bojujeme o postup a jsme za to rádi, ale já musím připravovat klub na druhou ligu, co se týká financí a hráčského kádru. Ten skok mezi podmínkami pro prvoligové a druholigové kluby je opravdu velký.

Zmínil jste ekonomiku. Vás čeká finále českého poháru proti Zlínu. Existuje velká možnost, že se vítěz poháru dostane přímo do Evropské ligy, což by znamenalo příjem minimálně 70 milionů korun…

Nejdříve to utkání musíte odehrát a zvládnout. Lhal bych, kdybych tu situaci nesledoval, ale vím, že musíme proti Zlínu odehrát dobrý zápas a kdybychom uspěli, tak se můžeme bavit dál. Samozřejmě vidina příjmů z účasti v Evropských pohárech je pěkná, ale pak by to bylo o tom, že bychom museli investovat do hřiště, zázemí a tak dále. Nechci spekulovat o tom, že bychom šli přímo do skupiny Evropské ligy, protože můžeme v předkole narazit na nějaké vzdálené týmy a nakonec jste finančně na nule nebo dokonce v mínusu.

Na cestě do finále jste vyřadili mimo jiné Plzeň a Mladou Boleslav. Dá se říct, že ty nejtěžší soupeře už máte za sebou?

Vítěz českého poháru přímo do základní skupiny EL? V případě, že Manchester United zvítězí ve finále Evropské ligy nad Ajaxem Amsterdam, postoupí vítěz českého poháru přímo do základní skupiny Evropské ligy. Finále Evropské ligy se hraje 24. května.

Víme, že Zlín nemá dobrou jarní část, takže se bude soustředit na ten jediný finálový zápas. Už jen, aby si napravili reputaci. Po prohře 0:3 s Jihlavou to asi nebude ve Zlíně optimální situace, ale samozřejmě víme, že je Zlín výborným týmem. Viděli jsme je v zápase na Slavii. Musím říct, že se mi hodně líbili a dostali se do finále právem. Navíc znám jejich trenéra Boba Pánika a vím, že se na nás byl několikrát dívat. My jsme zase viděli několikrát Zlín. Po cestě do finále jsme porazili čtyři prvoligové kluby, takže si myslím, že by mohl mít Zlín i respekt před námi. Uvidíme, myslím si, že jsou šance na obou stranách.