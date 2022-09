Bayern - Leverkusen 3:0. Dominance favorita pokračuje, prosadil se i Mané

Bayern Mnichov je vládcem německé Bundesligy už dlouhých deset let. Každopádně letos to zatím vypadá, že by klidně mohlo dojít ke změně. Klub z Bavorska totiž nepůsobí tak suverénním dojmem a po sedmi kolech má na kontě dvanáct bodů, což jej řadí až na pátou příčku s pětibodovým odstupem na vedoucí Union Berlín. Svěřenci kouče Nagelsmanna se na reprezentační přestávku nenaladili dobře, když v roli obrovského favorita prohráli na půdě Augsburgu těsně 0:1. Body ztratili ještě za remízy 2:2 se Stuttgartem, 1:1 s Unionem Berlín a 1:1 s Borusií Mönchengladbach. Kde se Bayernu zatím daří, to je Liga mistrů. Po dvou utkáních má na kontě plný počet šesti bodů, stejnými výsledky 2:0 porazil Inter a Barcelonu. Příští týden jej čeká utkání s českým mistrem, Viktorií Plzeň.