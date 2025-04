Tragédie pro Klimenta. Ostravský Frydrych nejlepšímu střelci zlomil nohu

Nejlepší střelec ligové sezony Jan Kliment z Olomouce opustil semifinále domácího fotbalového poháru na hřišti Baníku Ostrava už v prvním poločase po zákroku Michala Frydrycha s podezřením na zlomeninu levé nohy. Sigma to uvedla na sociální síti X.

Klimentova noha se v souboji s Frydrychem ve 12. minutě dostala mezi nohy ostravského obránce, který ji nešťastně přimáčkl k zemi, zatímco jednatřicetiletý útočník pokračoval v pohybu. Olomoucký kanonýr se po pádu okamžitě chytil za oblast nad kotníkem a svíjel se v bolestech.

Sudí Dalibor Černý po zásahu videorozhodčího a kontrole situace u monitoru udělil Frydrychovi červenou kartu. Baník i v oslabení šel ve 24. minutě díky Matěji Šínovi do vedení, v nastavení prvního poločasu vyrovnal Filip Zorvan. Zápas je v poločase.

Pro Klimenta je to druhé vážné zranění v sezoně. V prosinci si poranil kotník a podle prognóz měl přijít o zbytek sezony. V únoru se však do hry vrátil a s 18 góly kraluje pořadí ligových střelců. Výborná forma mu na podzim vynesla po sedmi letech návrat do české reprezentace, za kterou nastoupil i v březnu v úvodu kvalifikace mistrovství světa. Svým premiérovým gólem v národním týmu se podílel na výhře 4:0 nad Gibraltarem.