Trable sira Lewise: Transplantace mozku a krach restaurací bez masa a vajec

Pilot formule 1 Lewis Hamilton prožívá jednu z nejpodivnějších sezon své kariéry. Trápí se na trati a mimo ni mu krachuje podnikání.

"Mám pocit, že potřebuju transplantaci mozku." Tahle věta z úst sedminásobného mistra světa po sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Saúdské Arábie obletěla celý svět.

Lewis Hamilton v nové éře své kariéry - jako jezdec Ferrari - dál naráží na neviditelnou stěnu, která ho odděluje od jeho někdejší formy. A čím víc se snaží prorazit, tím tvrději to od monopostu i osudu schytává.

Už před sezonou se vědělo, že přechod z Mercedesu do Ferrari nebude pro devětatřicetiletého Brita snadný. Jen málokdo si ale dokázal představit, že to bude takhle bolestivá cesta.

V Džiddě, na rychlé městské trati, která Hamiltonovi v minulosti nedělala problém, se znovu dostal do hluboké frustrace.

V kvalifikaci skončil až sedmý, zatímco Charles Leclerc vytěžil z Ferrari maximum a vystřelil až na druhé místo. Rozdíl nejen v časech, ale i v emocích, byl do očí bijící.

S Ferrari zatím kamarád není

"Poslední kolo bylo hrozné," posteskl si Hamilton v rozhovoru pro BBC Sport. "Celou dobu bojuju s autem. Vůbec ho necítím. Je to, jako kdybych ztratil spojení s tím, co dělá. Když otočím volantem, nevím, co se stane."

Pak přišla věta, která se okamžitě stala hitem sociálních sítí: "Feels like I need a brain transplant."

Hamiltonův výrok samozřejmě nebyl míněn doslova. Ale výstižně popisoval jeho bezradnost. Nešlo jen o rychlost.

Šlo o to, že jezdec, který byl celé dekády synonymem pro chladnou kalkulaci, precizní práci s pneumatikami a bezchybnou kvalifikaci, najednou nevěří sám sobě.

"Je to moje chyba. Nemůžu vinit tým ani auto. Mám prostě problém já," dodal s očividnou upřímností.

Tím ale příběh Hamiltonova trápení zdaleka nekončí. Po závodě se před kamerou zdržel sotva půl minuty.

"Ani v jednom momentu jsem necítil, že mám auto pod kontrolou," řekl během 32 sekund trvajícího rozhovoru pro britský kanál Sky. "Nevím, co s tím. Zkoušeli jsme všechno, ale zatím neexistuje žádné řešení."

Novináři zůstali zaskočení. Jeho odpovědi byly stručné, pohled skleslý. A podle lidí z Ferrari panuje v týmu čím dál větší nervozita.

Jestli Hamilton čekal, že právě v Maranellu znovu najde ztracenou rychlost, zatím se jeho představa nenaplňuje. Není to tak, že by Ferrari nemělo rychlé auto - Leclerc je důkazem, že speciál SF-25 má potenciál.

Jenže Hamilton se s ním zatím zkrátka nespřátelil. A pokud se situace rychle nezmění, bude se muset vyrovnat s tím, že místo boje o titul stráví sezonu někde na pomezí pátého až osmého místa. Což je pro jezdce jeho kalibru nepřijatelné.

Veganský sen, který zhořkl

Aby toho nebylo málo, mimo trať Hamiltona potkalo další fiasko. Jeho veganský byznys se dostal do vážných problémů. Britský list The Sun tento týden informoval, že podnik, do nějž investoval spolu s hercem Leonardem DiCapriem, míří ke krachu.

Jde o řetězec s veganskými burgery, který měl být vlajkovou lodí moderní, udržitelné gastronomie. Bez masa, bez vajec, bez kompromisů. Jenže zákazníci podle všeho nejsou tak ochotni měnit jídelníček, jak si dvojice celebrit představovala.

"Chtěli jsme vytvořit něco, co bude nejen chutné, ale i udržitelné. Něco, co pomůže planetě," řekl Hamilton před pár lety, když projekt startoval.

Jenže teď se ukazuje, že ani silná značka nestačí, pokud produkt nenajde dostatečně silný tržní základ. Podle britských médií se řada poboček v USA zavřela a evropská expanze se zastavila. Prý kvůli špatným prodejům a neschopnosti pokrýt náklady.

Hamilton tím ztrácí nejen peníze, ale i část své veřejné image. Veganství a boj za ekologii jsou dlouhodobě součástí jeho osobnosti. Otevřeně mluvil o změně životního stylu, o odpovědnosti slavných lidí i o vlivu potravinářského průmyslu na planetu.

Když investoval do rostlinných alternativ, nešlo jen o podnikání. Byla to součást jeho mise. Ale v roce 2025 naráží na tvrdou realitu. Lidé sice stále častěji mluví o zdravé stravě, ale když dojde na rozhodnutí u pokladny, volí často známější a levnější varianty.

"Byla to sázka na budoucnost. A možná jsme byli příliš napřed," prohlásil jeden z bývalých manažerů firmy, kterého britský tisk nejmenoval. Dle dostupných informací hrozí projektu úplné uzavření, pokud nenajdou nového investora.

Lewis Hamilton, který získal titul sira před čtyřmi lety, tak stojí na křižovatce. Ve Ferrari se hledá, na trati tápá a mimo ni sleduje, jak se mu rozplývá sen o restauracích bez masa a vajec. Možná víc než kdy dřív potřebuje reset. Možná i tu přenesenou transplantaci mozku.

Ale Brit není typem, který by se jen tak vzdal. Ještě loni v Mercedesu dokázal zajet skvělé závody i s průměrným autem. A ani letos není bez šance. Ferrari ho angažovalo kvůli jeho zkušenostem, trpělivosti i odhodlání. Teď bude záležet, jestli to dokáže všechno zúročit.

Jisté je jedno: Hamilton prožívá jednu z nejtěžších kapitol své legendární kariéry. A jak sám říká: "Možná potřebuju jiný přístup, jiný mindset. Ale rozhodně ještě nekončím."