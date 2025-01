Kinský udržel čisté konto v Anglii i podruhé. Tottenham se ale v poháru natrápil

Brankář Antonín Kinský udržel čisté konto i ve druhém utkání za Tottenham, který v třetím kole Anglického poháru porazil fotbalisty Tamworthu z páté ligy 3:0 v prodloužení. Jednadvacetiletý český reprezentant podržel svůj tým i čtyři dny po úspěšně premiéře v semifinále Ligového poháru proti Liverpoolu (1:0).

Tottenham se na hřišti outsidera dlouho střelecky trápil a v závěru normální hrací doby na to mohl doplatit. Kinský však v 96. minutě dobře zasáhl proti střele Cullinanea Liburda zblízka.

Až ve 101. minutě rozhodl vlastním gólem domácí záložník Tshikuna. Výhru Spurs nad týmem, který je v hierarchii anglického fotbalu o 96 míst níže, ještě pojistili Kulusevski a Johnson.

"Můžeme být zklamaní, protože jsme byli blízko obrovské senzaci, ale zároveň můžeme být nesmírně hrdí. Když se podíváte na tým, proti kterému jsme hráli, bylo to od našich kluků neuvěřitelné. Měli jsme šance, které brankář (Kinský) pochytal. Skvělé bylo, že jsme byli ve hře až do konce," řekl trenér Tamworthu Andy Peaks televizní stanici ITV po zápase, který na zaplněném malém stadionu sledovalo 3720 diváků.

Teprve počtvrté se v Anglickém poháru stalo, že tým z této úrovně hrál se soupeřem z Premier League prodloužení.

"Byl to náročný zápas, jak jsme očekávali. Ztížili nám to. Na tom povrchu šlo o to, abychom zůstali trpěliví a hráli pořád to svoje. Nakonec jsme to zvládli," uvedl kouč Tottenhamu Ange Postecoglou.