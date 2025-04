Sigma po Slavii vyřadila i Baník. Po třinácti letech si zahraje finále poháru

Fotbalisté Olomouce zvítězili v semifinále domácího poháru v Ostravě v dlouhé přesilovce 3:2 a po 13 letech si zahrají finále MOL Cupu.

Radost fotbalistů Olomouce po postupu do finále poháru. | Foto: ČTK

Baník i po vyloučení Michala Frydrycha z 15. minuty vedl gólem Matěje Šína, ale Sigma v početní převaze utkání otočila dvěma brankami Filipa Zorvana a jednou trefou Artura Dolžnikova. Za domácí na průběžných 2:2 srovnal Tomáš Rigo. V závěru ještě byli vyloučeni olomoucký Jiří Spáčil a po něm v nastavení ostravský Michal Kohút.

Sigma se ve finále 14. května utká s vítězem středečního druhého semifinále mezi pražskou Spartou a Plzní. Jelikož je níže postaveným týmem v tabulce koeficientů za posledních pět ročníků MOL Cupu, bude souboj o trofej hostit na svém stadionu.

Olomouc bude od rozdělení federace usilovat o druhé prvenství v domácím poháru po triumfu v roce 2012. Baník přišel o šanci zabojovat o první trofej po 20 letech.

Domácí vsadili od startu na aktivitu a první desetiminutovka se nesla v jejich režii. Ale několik brejků po levé straně i dalekonosnou ránu Bouly hosté odvrátili. Pak v tuctově vyhlížejícím souboji uprostřed hřiště přes Frydrychovu nohu upadl nejlepší ligový střelec Kliment a následky pro něj byly fatální - podezření na zlomeninu nohy a okamžité střídání. Tvrdý důsledek to mělo i pro Baník, sudí Černý po zásahu videorozhodčího a přehrání situace ze záznamu domácího stopera dodatečně vyloučil.

Ani v oslabení se Baník nezatáhl a snažil se hrát aktivně. Ve 24. minutě se mu to vyplatilo, když po průniku Riga a jeho přízemní přihrávce z levé strany před bránu Šín zblízka snadno překonal Koutného.

Zpočátku se zdálo, že Baník s podporou 12 tisícovek diváků nebude mít problém početní převahu Sigmy eliminovat. Domácí ale nedotáhli několik brejků do pootevřené defenzivy hostů a v nastavení první půle pro ně přišla sprcha. Zorvan technickou střelou zpoza vápna o břevno srovnal.

Ve druhé půli Sigma územní i početní převahu využila k obratu, Dolžnikov se v 54. minutě mezi nohama stopera Pojezného trefil k tyči. Dlouho ale Sigma ve vedení nebyla. Důrazný Prekop obral o balon Slámu, uvolnil Riga a ten v 57. minutě křížnou střelou k tyči vyrovnal.

Hosté ve strhujícím utkání ještě jednou překlopili skóre na svou stranu a tentokrát už definitivně. Nejprve Holec vyrazil gólovou rána Hadaše, ale po následném rohu zahrál rukou Kpozo a Zorvan v 66. minutě z penalty nezaváhal. Připsal si druhou branku v zápase.

O závěrečnou zápletku se v 81. minutě nechtěně postaral vyloučením hostující Spáčil a Baník při hře deset na deset znovu přitlačil. Jenže pak se v 87. minutě zranil Rigo, odkulhal na střídačku, a protože už Ostrava měla vystřídáno, musela do devíti. Chvíli nato pak dokonce do osmi poté, co v úvodu nastavení dostal červenou kartu také Kohút.

Sigma ve vypjatém závěru už postup uhájila a oplatila Baníku únorovou porážku 0:1 z ligy. Hostující tým neprohrál pošesté z posledních sedmi vzájemných soutěžních zápasů.

Semifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 2:3 (1:1)

Branky: 24. Šín, 57. Rigo - 45.+1 a 66. z pen. Zorvan, 54. Dolžnikov. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Kocourek (video). ŽK: Rigo, Kubala, Holec - Sylla, Hadaš, Breite, Král, Vraštil, Dolžnikov, Koutný. ČK: 15. Frydrych, 90.+2 Kohút - 81. Spáčil. Diváci: 12.039.

Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (67. Rusnák), Rigo, Boula (77. Owusu), Kpozo (77. Holzer) - Šín (67. Kohút), Ewerton - Prekop (80. Kubala). Trenér: Hapal.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla (35. Vraštil), Král, Sláma - Breite (71. Spáčil), Langer - Navrátil (71. Chvátal), Zorvan, Dolžnikov - Kliment (16. Mikulenka). Trenér: Janotka.