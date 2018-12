Tak moc jsem se chtěl předvést, že mě to semlelo. Krčmáře ale neutahal ani rychlík Bö

před 51 minutami

V posledním kole sprintu v Novém Městě na Moravě absolvoval Michal Krčmář křest ohněm. Na trati se potkal s norským rychlíkem Johannesem Bö a pekelný závěr s vypětím všech sil zvládl na jedničku. Celkově ale spokojený nebyl.

"Nebyl jsem to já," kroutil český biatlonista v cíli hlavou. Krčmáře neopakovatelná bouřlivá atmosféra ve Vysočina aréně zaskočila.

"Musím přiznat, že mě to dnes semlelo. Už na nástřelu jsem se trápil. Tak moc jsem se chtěl předvést, že mě to svázalo," vyprávěl zklamaně.

Celá první střelecká položka působila rozháraně, Krčmář mohl být rád, že jen jedna z pěti ran letěla mimo terč. "Na lyžích to bylo podobné. Ne špatné, ale tím jak člověk hodně chce, tak je to takové zvláštní," podotkl.

Přestože ho vlastní výkon neuspokojil, vybojoval nakonec Krčmář těsně pozici v elitní dvacítce. "Ve finále jsem rád za to, jak to dopadlo," uznal.

K posunu na lepší umístění mu pomohlo závěrečné pekelné kolečko. Ještě sedm set metrů před cílem byl výrazně mimo top 20, jenže jízda v závěsu za "mimozemšťanem" Johannesem Bö přece jen přinesla nějaké to sladké ovoce.

"V prvním kole mi chyběla lehkost, druhé jsem jel za Němcem Peifferem, tak už to bylo lepší. A poslední kolo s Johannesem… V jednom kopci už jsem si říkal, že to nemůžu uviset, byl jsem totálně na své hranici," popisoval Krčmář běžecký očistec.

"Pak jsme se ale nějak dostali na vršek, tak jsem si říkal, že už musím, že už zbývají jen dva kopce do cíle. Zvládl jsem to, což mě těší. Ale pořád tam je rozdíl minuty, o kterou mě dojel. I tak je to letos můj nejlepší závod, co se týče sprintu a ztráty na něj. Takže proč ne. Ale poslední kolo, to byl křest ohněm," oddechl si v cíli.

Příliš ho netěšilo, že potřetí ze šesti letošních závodů porazil francouzského šampiona Martina Fourcada.

"Spíš bych chtěl předvést konečně svůj top výkon. Abych si v cíli mohl říct, ano, teď to bylo ono, všechno mi sedlo. Letos to tak ještě nebylo. Chci toho dosáhnout, nejlépe už tady o víkendu," tvrdil odhodlaně.

Vyhlídky ve stíhacím závodu nebude mít špatné. Na třetí místo ztrácí pouze něco přes půl minuty. "Bude to hodně otevřené. Věřím, že to zase budu o něco víc já."

Ačkoli ho extrémně hlasité prostředí v aréně tentokrát poslalo psychicky dolů, fanoušky ocenil.

"Lidi jsou úžasný, je to strašně hezký zážitek závodit před nimi. Jdou do nás obrovské emoce. Věřím, že jsem se dnes uvolnil a že o víkendu tu atmosféru dokážu mnohem lépe vstřebat," zadoufal.

Na závěr Michal Krčmář prokázal, že myslí týmově. "Na sobotu se připravíme, Teď ale musíme na hotelu trochu uvolnit holky, aby byly zítra v pohodě a zase rozproudily ten dav," zavtipkoval po čtvrtku patnáctý biatlonista celkového pořadí Světového poháru.