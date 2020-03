Nevím, proč to biatlon odskákal, nechápe Šlesingr vládu. Prožívá zoufalou bezmoc

Poslední dva závody kariéry má před sebou biatlonista Michal Šlesingr. Trojnásobný medailista z mistrovství světa se v Novém Městě na Moravě rozloučí po devatenácti letech se Světovým pohárem, fanfár a potlesku se ale nedočká a z faktu, že hlediště bude prázdné, cítí bezmoc.

Předloni musel prosincový domácí podnik SP kvůli zdravotním problémům vynechat a po sezoně se rozhodl, že i kvůli závodům v Novém Městě na Moravě absolvuje ještě další zimu. Tečku za úspěšnou kariérou chtěl udělat před báječnou atmosférou na Vysočině, ale vše zhatilo rozhodnutí státní správy o vyloučení diváků.

"Tak si člověk říká, že to bylo skoro zbytečné," řekl v kamionu českého servisu sedmatřicetiletý Šlesingr. Jindy výřečný muž, který se nebojí říkat věci nahlas a otevřeně, jak je cítí, tentokrát mluvil před pátečním sprintem posmutněle.

"Jak to popsat? Je to taková zoufalá bezmoc," snažil se popsat své pocity člen zlaté smíšené štafety ze šampionátu v Kontiolahti v roce 2015. Tušil, že bez diváků bude těžké se na startu nahecovat.

"Už z toho důvodu, že člověk zpracoval dost negativních emocí, je to mrzuté. Z toho se dostat do pozitivního režimu bude komplikovanější," řekl Šlesingr, který by měl být v sobotu i členem mužské štafety.

Zdá se, že osud je vůči vítězi hromadného závodu Světového poháru ze slavného Holmenkollenu z roku 2008 nespravedlivý. "Já se na to tak nekoukám, prostě to tak je, člověk se s tím musí naučit jít dál," řekl juniorský mistr světa ve stíhačce.

Spíš si láme hlavu, jestli bylo nutné závod pro diváky uzavřít, Bezpečnostní rada státu tak učinila v pondělí z obav z nového koronaviru. "Nevidím v tom moc velký smysl. Přijde mi to nesystémové, zbrklé opatření, které nic neřeší," pronesl.

Už dříve poukazoval na fakt, že letiště zůstává otevřené. Navíc ve středu vláda nezavřela další sportovní klání, na kterých se shromáždí tisíce fanoušků, jako tomu mělo být na biatlonu.

"Manželka mi posílala fotku z pražské hromadné dopravy, jak byla narvaná. Důchodci a turisti jsou namačkaní vedle sebe. Pro mě je těžké pochopit, proč to biatlon odskákal, když nevidím smysl toho rozhodnutí," zopakoval.

Na další dvě kola Světového poháru do Kontiolahti a do Osla už nepojede. "Tady to pro mě skončí a budu moct obrátit tuhle stránku," řekl stříbrný ve sprintu a bronzový ve vytrvalostním závodu z mistrovství světa v Anterselvě z roku 2008. Dál odsunovat konec nehodlá. "To nepřipadá v úvahu, to nemůžu rodině udělat."

Na běžkách a s malorážkou v ruce se nejspíš ještě objeví konce března v Jablonci nad Nisou. V Břízkách, pokud to sněhové podmínky dovolí, se pojede tradiční supersprint.

"Bude to nejspíš nějaká improvizace. Každopádně se budu snažit tam dorazit. Aspoň tam budu moct fanouškům nějak poděkovat," plánuje.

Má určitou vizi, co bude dělat po sportovní kariéře. Uvažuje, že by se věnovat zdokonalování projektu na tréninkový deník v mobilní verzi. Třeba ho ale současný šéf svazu Jiří Hamza zláká do svazu. "Na nějaké funkci bych si sebe dovedl představit, ale nedovedu si představit podobnou funkci, jako má Jirka. Protože já mám tendenci říkat věci, jak je cítím, a ne úplně diplomaticky je přejít," podotkl Šlesingr.