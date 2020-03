Bude to jako sex bez orgasmu, rozhodnutí vlády nechápu, říká Krčmář

View this post on Instagram

Najdi rozdíl! Správná odpověď vyhrává! Snažím se pochopit a přijmout rozhodnutí vlády... zatím se mi to nepovedlo. Také se snažím najít nějaké přirovnání, které vystihne závodění v NMNM bez fanoušků... a našel: bude to jako sex bez orgasmu! 😔