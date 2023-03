Krčmář si ve stíhačce o místo polepšil. Vítězný Bö se před cílem klaněl králi

Michal Krčmář skončil devátý ve stíhacím závodě Světového poháru biatlonistů v Oslu. Na Holmenkollenu si oproti sprintu o jedno místo polepšil.

Znovu dominoval domácí Johannes Thingnes Bö, který zvítězil o více než půl minuty před Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem, i když v posledním kole jel uvolněně a zdravil diváky. Z českých reprezentantů se výrazně posunuli nakonec čtyřiadvacátý Tomáš Mikyska a pětatřicátý Jakub Štvrtecký, jenž byl nejrychlejším běžcem závodu.

Lídr mužské části českého týmu Krčmář se po dvou nulách vleže pohyboval ve skupině jedoucí o páté místo. Pak jednou chyboval při úvodní položce vestoje a po trestném kole vypadl z nejlepší desítky, ale rychlou nulou na závěr se do ní vrátil. Ve finiši uhájil devátou příčku před Italem Tommasem Giacomelem. "S výsledkem jsem spokojený. Víceméně i s tím, co jsem předvedl na trati i na střelnici. Nechal jsem tam maximum," řekl Radiožurnálu Sport.

Na trati se necítil tak dobře jako při čtvrtečním sprintu. "Už to byl takový boj, oproti sprintu už to bylo horší. V této fázi sezony už to neřeším, člověk jede to, na co má," řekl Krčmář, jehož značka lyží navíc nepatřila v panujících teplých podmínkách k těm nejrychlejším. Na reprezentačního kolegu Štvrteckého ztratil v běhu 41 sekund. Pozitivně ale hodnotil střelecký výkon. "Trošičku mě mrzí, že zase nevyšly ty čtyři nuly, co jsem letos ještě nedal, ale beru to," dodal.

O 14 míst poskočil Mikyska, jenž udělal dvě chyby. Na ještě větší posun mohl pomýšlet Štvrtecký, který letěl po trati a před závěrečnou střelbou byl se startovním číslem 53 na konci třetí desítky. Na stojce pak ale trefil jen jednou z pěti ran a obsadil 35. místo.

Suverén této sezony Bö po vítězství ve sprintu nepřipustil, aby ho někdo stíhal. Jeho náskok byl v průběhu závodu více než minutový a jedno trestné kolo na třetí položce mu nemohlo uškodit. Při závěrečné střelbě si mohl dovolit pozdravit diváky ještě před posledním výstřelem, který pak stejně trefil. Nikdo jiný v té době na střelnici nebyl. V posledním kole promarnil bezmála polovinu svého náskoku. Před cílem se ještě uklonil norskému králi Haraldu V., jenž závod sledoval z tribuny.

Za Fillonem Mailletem, který vyrážel ze sedmé příčky, doběhl třetí Nor Sturla Holm Laegreid.

V Oslu se nyní jede odložený sprint biatlonistek.

Závody SP v biatlonu v Oslu:

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. J. T. Bö (Nor.) 32:34,0 (1 trest. okruh), 2. Fillon Maillet (Fr.) -32,7 (0), 3. Laegreid (Nor.) -49,1 (1), 4. Doll (Něm.) -55,3 (2), 5. Claude (Fr.) -1:00,4 (1), 6. Hartweg (Švýc.) -1:08,1 (0), …9. Krčmář -1:27,5 (1), 24. Mikyska -2:40,6 (2), 35. Štvrtecký -3:39,7 (5), 46. Václavík -4:44,1 (6), 57. Mareček (všichni ČR) -6:24,1 (4).

Konečné pořadí stíhacího závodu (po 7 závodech): 1. J. T. Bö 600, 2. Laegreid 425, 3. Fillon Maillet 295, 4. T. Bö (Nor.) 277, 5. Claude 252, 6. Christiansen (Nor.) 237, …14. Krčmář 178, 38. Mikyska 47, 59. Štvrtecký 17.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 1499, 2. Laegreid 1053, 3. Christiansen 875, 4. Doll 768, 5. Ponsiluoma (Švéd.) 739, 6. Dale (Nor.) 656, …12. Krčmář 556, 43. Štvrtecký 86, 51. Mikyska 67, 77. Mareček 17, 90. Václavík 7.

15:10 sprint 7,5 km ženy.