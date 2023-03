Smíšená štafeta byla při biatlonovém SP na Vysočině sedmá, vyhrála Francie

Kvarteto Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska skončilo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě sedmé ve smíšené štafetě. Čeští biatlonisté doplatili na Krčmářovo trestné kolo a hodně dobíjení v podání dalších členů týmu. Ztratili více než dvě minuty na vítěznou Francii.

Na střelnici se trápila už Voborníková. Spotřebovala pět náhradních nábojů, a když k tomu přidala pomalejší běh, předávala jako jedenáctá s bezmála minutovým mankem.

Davidová se pak vleže postarala o jedinou českou čistou položku v závodě. Vestoje dvakrát dobíjela a posunula tým na osmé místo se čtyřicetisekundovou ztrátou.

"Bylo to dnes těžké. Nohy už jsou unavené a měla jsem toho plné zuby. Je to docela náročné, že jsme včera závodily ve čtyři a dnes v jedenáct," řekla novinářům Davidová. "Hlavně díky divákům jsme si to ale všichni užili. Myslím, že nám prominuli i některé výsledky, které nebyly úplně podle našich představ. Mohou si být jistí, že jsme tu nechali vše, co jsme měli a snažili se podat co nejlepší výkon," doplnila.

Krčmářovi se vleže nedařilo. Upravoval mířidla a z úvodních pěti ran trefil jen dvě. Pak neuspěl při třetím dobití a musel na trestné kolo. Vestoje pak minul jen jednou a udržel osmou příčku, jenže ztráta se zdvojnásobila.

"Při střelbě vleže jsem se ztratil ve větru. Buď jsem ho špatně přečetl, nebo jsem ho řešil až moc. Bylo to 40 vteřin hrůzy, a když se člověk ztratí vleže, je to horší než při stojce. Nenašel jsem z toho východisko," litoval Krčmář.

Střelnice byla podle něj při závodě ošidná. "Vítr hodně osciloval, stoupal, klesal a to byl ten problém. Já jsem cvakal zpět a pak to zase vracel. Nemělo by to ale být nic, s čím bych si neměl poradit. To mě na tom štve nejvíc," uvedl dvaatřicetiletý reprezentant.

Finišman Mikyska se po druhé položce dostal do souboje o sedmou příčku s Rakouskem, které nechal za sebou. "Bylo to super. Hned jak jsme odstříleli, tak chtěl, abych táhnul, takže jsem si ho nechal trochu před sebou. Nakonec jsem to ale stejně musel vzít já. Za tubusama mi pořád šlapal na hůlky, což mi docela vadilo. Pak už jsem se s ním neprděl a prostě jsem mu to ukázal," líčil Mikyska a ocenil i bouřlivou atmosféru. "Pomohla mi. Ve finiši jsem si říkal, že to musím udržet alespoň pro ně," dodal.

Česko tak zopakovalo pozici z lednové smíšené štafety v Pokljuce. Na páté místo z MS však nenavázalo.

Francie v sestavě Lou Jeanmonnotová, Caroline Colombová, Eric Perrot a Fabien Claude vyhrála o více než půl minuty a zopakovala triumf z Pokljuky. Za ní dojelo Švédsko a třetí byli úřadující mistři světa z Norska. Ti se museli obejít bez bratrů Tarjeiho a Johannese Thingnese Böeových, kteří ovládli sprint i stíhačku. Už před ní měli v sobotu pozitivní test na covid a dnes nenastoupili.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Smíšená štafeta (4x 6 km): 1. Francie (Jeanmonnotová, Colombová, Perrot, Fabien Claude) 1:06:32,3 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Švédsko (Magussonová, H. Öbergová, Ponsiluoma, Samuelsson) -33,6 (0+18), 3. Norsko (Knottenová, Tandrevoldová, Dale, Strömsheim) -38,3 (0+16), 4. Německo -1:07,7 (1+13), 5. Itálie -1:13,3 (0+6), 6. Ukrajina -1:35,5 (1+8), 7. Česko (Voborníková, Davidová, Krčmář, Mikyska) -2:05,4 (1+15).

