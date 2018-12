Davidovou minule dav na Vysočině vyděsil. Krčmář s Moravcem varují sebe i kolegy

před 1 hodinou

Do Vysočina arény v Novém Městě na Moravě má od čtvrtka do neděle dorazit přibližně sto tisíc fanoušků. Čeští biatlonisté cítí vzrušení i respekt.

Jak se vyrovnat s obrovským tlakem? Jak ustát očekávaní natěšeného publika? Jak nepodlehnout atmosféře a dostat ze sebe v klíčových chvílích to nejlepší?

Česká biatlonová reprezentace řeší těsně před prvním vrcholem sezony, podnikem Světového poháru na domácí půdě, nejen zdravotní problémy téměř poloviny týmu, ale také psychologickou stránku specifického, mentálně nadmíru náročného klání.

Nehledě na to, kolikrát už závody v nabité Vysočina aréně zažili, jsou čeští biatlonisté vesměs opatrní a plní respektu.

"Musím se hodně soustředit na svůj výkon. A snažit se, abych nebyl přemotivovaný a nedělal zbytečné věci, které člověk normálně nedělá," varuje sebe a vlastně i své kolegy Michal Krčmář. Na domácí fanoušky se samozřejmě těší.

"Vždycky mě ta atmosféra pozitivně strhla," podotýká před čtvrtečním úvodním sprintem.

Ještě výraznější zkušenosti s biatlonovou horečkou na Vysočině má Veronika Vítková. Pátá velká akce v Novém Městě na Moravě přinese její pátou účast.

"Může pro mě být velkou výhodou, že už dobře vím, jaké to je. Můžu vzpomínat na pěkné závody, které jsem tady zažila," připomíná své tři medailové zářezy z předchozích let. "Ale jinak se to snažím vytěsnit," zdůrazňuje třicetiletá závodnice, jak moc je nutné nepustit si nabité ochozy příliš do hlavy.

Své poznatky a především rizika spojená s atmosférou, která bere dech a někdy i vítr z plachet, může předat teprve jednadvacetileté Markétě Davidové.

Ta právě v Novém Městě na Moravě zažila před dvěma lety ostrou premiéru mezi elitou. A jak nadějná biatlonistka dodnes vzpomíná, nekonečný dav fanoušků ji tehdy pořádně vyděsil.

"Tehdy jsem přijela trochu pozdě, neměla jsem čas to tady nasávat, takže mě to překvapilo hodně," říká Davidová. V sezoně zatím patří k nejrychlejším běžkyním, rozhodujícím faktorem jejího úspěchu či neúspěchu je tedy střelba. Tisíce hlasivek budou po každém výstřelu provolávat slávu, nebo jen smutně vydechnou. Na střelnici půjde o nemilosrdný křest ohněm.

"Nejhorší je, že v tréninku si nedáte pomalu hůř než jednu chybu a pak přijde závod a bum ho," napsala mladá závodnice na sociální sítě po nepřesvědčivých střeleckých představeních v Hochfilzenu.

Velmi dobrou formu naopak v posledních dvou závodech chytil Ondřej Moravec. Po rozpačitém úvodu do sezony si před Novým Městem výrazně zvýšil sebevědomí. Zatímco v minulosti ho celkem čtyři čtvrtá místa ve Vysočina aréně mohla mrzet, nyní by si podobné umístění moc rád zopakoval.

"Klidně, bral bych to všemi deseti," směje se už čtyřiatřicetiletý matador. "Cítím, že se rozjíždím a věřím, že doma to bude ještě lepší."

Podobně jako Krčmář i on přichází s varováním.

"Na trati vás ten jejich křik neskutečně žene. Někdy možná až moc, je proto potřeba být trochu opatrný s tempem, to přehecování je fakt nebezpečné. Na střelnici je důležité připravit se na ten řev v hlavě už dopředu. Neznám nikoho, kdo by tam dokázal úplně vypnout a ten křik neslyšel," popisuje v posledním rozhovoru pro tuzemská média.

Světový pohár se v Novém Městě na Moravě uskutečnil poprvé před šesti lety, poté se konal v rámci mistrovství světa o rok později a znovu v letech 2015 a 2016. Rozpočet akce se pohybuje mezi 63 a 65 miliony korun.

Čtvrteční sprint mužů i páteční ženský závod začnou v 17:30. V sobotu je na programu stíhačka mužů od 15:00 a ženy vystartují o dvě hodiny později. V neděli program vyvrcholí závody s hromadným startem, do kterých muži vyrazí v 11:45 a ženy ve 14:30.

Jediným dosavadním medailovým umístěním českého biatlonu v letošní sezoně je třetí místo Markéty Davidové ve vytrvalostním závodu v Pokljuce. I proto se žádná výrazná medailová žeň v Novém Městě neočekává.

"Nám by se bedna líbila taky, ale každé slušné umístění diváci ocení. V chlapech je desítka každopádně výborná. Kdyby závodníci předvedli výsledky, které by se divákům líbily, protože ti si to zaslouží, tak bychom byli spokojeni i my," vysvětluje trenér Zdeněk Vítek.