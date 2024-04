"Baráž není fér." Vsetín i tak vyhlíží bengál v Brně. Je to splněný sen, říká Němec

Vsetín poprvé od svého krachu a pádu vyhrál hokejovou první ligu a dnes na ledě Kladna vstoupí do barážové série. Domácí duely kvůli nevyhovujícímu stadionu Na Lapači sehraje v Brně, přičemž hala Komety bude v obou prvních případech zcela zaplněná. "Naše reakce v klubu byla 'wow'. Je to skutečně ohromující," žasne výkonný manažer Vsetína Filip Bazala.

Kvůli starým tvrdým mantinelům, menšímu počtu míst na sezení a také několika dalším technickým nedokonalostem musí šampion první ligy na baráž do azylu. Dnes a zítra rozehraje Vsetín sérii proti Rytířům u nich v Kladně, v neděli a pondělí je přivítá na brněnském ledě.

Vsetínští hráči v euforii po vyhraném finále se Zlínem věřili, že i stadion Komety s hledištěm pro 7 700 diváků by mohli jejich fanatičtí příznivci vyprodat. Leckdo se při tom asi ironicky pousmál. Ale přání se stalo skutečností dokonce už před startem série.

Valašský klub vypraví v neděli do Brna speciální vlak - 13 vagonů plných fanoušků. Celkově více než tisícovka cestujících pojede za svým týmem klikatou železniční sítí čtyři hodiny.

Další se vydají na zhruba 120 kilometrů dlouhou trasu po vlastní ose.

"Zároveň si neděláme iluze, že v Brně bude 7 700 vsetínských fanoušků. Vstupenky kupovali i lidé z Brna a odjinud. Je tam hlad po hokeji, k tomu přidejme faktor Jaromír Jágr," říká výkonný manažer Bazala.

Další diváky přiláká do brněnského Ronda možná jistá dávka nostalgie po časech, kdy Vsetín vyhrával jeden titul za druhým. "Ozývají se lidé, kteří dříve třeba ve Vsetíně bydleli a fandili nám," pokračuje Bazala.

"Máme obrovskou radost. Nejdříve jsme stáli nohama na zemi, tipovali jsme, že se na zájmu diváků odrazí vývoj série. Přitom ta ani nezačala a nedělní zápas je vyprodaný, na pondělní zbývá pár lístků," dodává.

Trpkost z rozhodnutí, že Vsetín na baráž nedostane od extraligového vedení výjimku, přestože po letních úpravách už by byl schopen na Lapači nejvyšší soutěž hrát, pomalu střídá natěšenost na unikátní hokejový zážitek v Brně.

"Je to úžasné," usmívá se dlouholetý reprezentační obránce a mistr světa Ondřej Němec, který ve Vsetíně žije. Vloni zde ukončil hráčskou kariéru a nyní v klubu trénuje mládež, kde rostou i jeho dva synové.

"Věřím, že i Brňáci budou fandit Vsetínu. Někteří kluci z týmu nehráli na extraligových stadionech a teď zažijí takovou kulisu. Může jim to v sérii pomoct," doplňuje majitel tří extraligových titulů, z nichž dva vybojoval právě s brněnskou Kometou.

Trochu v ústraní v porovnání s vsetínskou hokejovou pohádkou se na baráž nachystal její tradiční účastník Kladno. Základní část extraligy dohráli Rytíři v neděli 3. března, od té doby byli 44 dní bez zápasu.

Valaši proti tomu v play off první ligy odehráli 14 duelů (3:1 s Přerovem, 4:1 s Jihlavou, 4:1 se Zlínem) a před baráží měli týden na odpočinek.

"Není to fér. Ten systém je nespravedlivý. My se mlátíme do finále, jedeme na krev a extraligový tým odpočívá," oživil letité téma v rozhovoru pro vsetínský web útočník Miroslav Holec.

"Někteří říkají, že to je i nevýhoda, protože nejsou rozehraní. Já si však myslím, že jim stačí maximálně dva zápasy a budou rozehraní až až, toť můj názor," přidal Holec.

Stejný názor má i Němec, jenž by baráž nejraději zrušil. "Za mě by měl být přímý sestup a přímý postup. Poslední spadne, vítěz první ligy jde nahoru. To je nejférovější varianta," tvrdí.

I tak věří, že Vsetín v sérii na čtyři vítězství šanci má.

"Vsetíňáci věří, že první zápas může být jeden z klíčových. Kladno bude ještě nerozehrané, může mít trochu hendikep. To je rozhodně slušná příležitost. A dál se nechme překvapit," uvažuje Němec.

"Baráž je pro Vsetín splněným snem, finále první ligy vyhrál až na třetí pokus. Všichni ve městě teď hokejem žijí," popisuje bývalý elitní bek.

Po loňském uzavření kariéry skočil na led jako mládežnický trenér, zítra oslaví kulatou čtyřicítku. Že už teď nepomůže v baráži jako hráč, toho Němec nelituje.

"Líto mi bylo, že jsme vloni finále se Zlínem prohráli. Ale s přechodem mezi aktivní kariérou a trénování jsem se vyrovnal, už bych to neměnil. Mládeži se teď věnuju naplno, u áčka jsem se v průběhu sezony skoro nepohyboval," přiznává.

Pokud by se Vsetínu v baráži povedlo po 17 letech do extraligy vrátit, znamenalo by to podle Němce skvělý zážitek pro početnou základnu fanoušků, kterou má klub po celém Valašsku. Zároveň těžký úkol pro vedení - postavit kádr pro soutěž na mnohem vyšší úrovni.

"Managementu by nastaly krušné chvíle, ale klukům samozřejmě přeju, aby to vybojovali," uzavírá účastník šesti mistrovství světa a olympiády.

Baráž začíná v Kladně dnes od 17 hodin, první utkání série můžete sledovat prostřednictvím on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.