"O tomhle jsem snil 20 let." NHL žije nevídanou bitvou o poslední místo v play off

Finiš základní části hokejové NHL přináší poutavou zápletku. O poslední vstupenku do play off válčí hned čtyři týmy.

Součástí přetahované o poslední místo v play off je i odvěký souboj mezi Sidneym Crosbym z Pittsburghu (vlevo) a Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu. | Foto: Reuters

Bitva o zbývající divokou kartu ve Východní konferenci se týká Washingtonu, Detroitu, Pittsburghu a Philadelphie. Všem chybí odehrát jediné utkání.

Přetahovanou mohla výrazně zjednodušit noc na úterý, kdy byly ve hře všechny zmíněné týmy kromě Philadelphie, ale nikdo nakonec nezaváhal.

Boj o druhou divokou kartu na Východě Tým Zápasy Body RW* Poslední zápas Washington Capitals 81 89 31 ve Philadelphii Detroit Red Wings 81 89 27 v Montrealu Pittsburgh Penguins 81 88 32 u Islanders Philadelphia Flyers 81 87 30 proti Washingtonu * Výhry v základní hrací době, které určují pořadí při bodové rovnosti. Dalšími faktory jsou pak postupně výhry v základní hrací době a prodloužení (bez nájezdů), výhry celkově, body ze započtených vzájemných zápasů, celkový rozdíl ve skóre a nakonec vstřelené góly. Podrobný popis v angličtině najdete zde.

Nejblíž selhání byl Detroit, který po dvou třetinách prohrával s Montrealem 2:4. Našel ale spasitele v podobě Lucase Raymonda. Ten zhruba minutu před třetí sirénou vyrovnal a v prodloužení rozhodl, čímž udržel mužstvo ve hře.

Euforické momenty pak ani nedokázal popsat. "Abych byl upřímný, měl jsem tak trochu zatmění," líčil.

Emoce sršely také ve Washingtonu, kde domácí porazili silný Boston 2:0. Čisté konto vychytal veterán Charlie Lindgren, který se během sezony jako náhradník vyšplhal do pozice jedničky.

"O tomhle jsem snil 20 let. O tom, že budu chytat v NHL a hrát zápasy jako tento, bojovat o play off," prohlásil 30letý brankář s nepříliš mnoha zkušenostmi z nejlepší ligy světa.

Washington má jako jediný z válčící čtveřice vše ve svých rukách. Stačí mu v noci na středu jakkoliv vyhrát na ledě Philadelphie. Nastoupí ale podruhé ve dvou dnech.

Naopak Philadelphia, která si zkomplikovala situaci nedávnou šňůrou osmi porážek po sobě, musí víc než kdokoliv jiný spoléhat na ostatní.

Potřebuje, aby Detroit i Pittsburgh prohrály v základní hrací době, a sama musí po 60 minutách zvítězit. Pak by měla stejně jako Washington 89 bodů. Vyrovnala by ho také ve výhrách v základní hrací době nebo v počtu bodů z relevantních vzájemných zápasů (z celkových tří by se počítal poslední venkovní a poslední domácí).

Rozhodoval by tedy až rozdíl ve skóre, kde je Washington na ostudných -38, zatímco Philadelphia "jen" na -25.

Online deník The Athletic nejvíc věří Detroitu, jehož šanci na postup vyčíslil na 46 procent. Následuje Washington s 42 procenty, Pittsburgh s deseti a Philadelphia s pouhými třemi.

Čekalo, že Pittsburgh, jemuž loni utekly vyřazovací boje o jediný bodík, bude znovu hrát na hraně postupu.

U zbytku ale jde o příjemné překvapení. The Athletic stanovil před sezonou šance Detroitu na play off na pouhých deset procent. U Washingtonu to bylo šest, u Philadelphie jedno procento.

Ať už souboj o poslední divokou kartu dopadne jakkoliv, vítěze následně potká těžká překážka, a to newyorští Rangers. Tedy vítězové Prezidentské trofeje pro nejlepší tým základní části.

Rychlý konec to ale znamenat nemusí.

Před rokem získala druhou divokou kartu na Východě Florida. A rekordně rozjetý Boston, proti kterému neměla mít šanci, v sedmizápasové bitvě vyřadila.