Mizérie Bostonu. Pastrňák a spol. nedali ani gól, na branku vyslali pouze 16 střel

Hokejisté Bostonu nedokázali v utkání NHL ani jednou překonat brankáře Washingtonu a podlehli 0:2.

Capitals poslal do vedení ve 12. minutě John Carlson, vítězství pečetil třináct vteřin před koncem při hře Bruins bez brankáře Nic Dowd.

Boston se proti defenzivě domácích jen těžko dostával do zakončení, na gólmana Charlieho Lindgrena vyslal za celý zápas jen šestnáct střel.

Nejpilnějším kanonýrem utkání byl David Pastrňák, který se postaral o třetinu všech pokusů Bostonu, ani pět ran české hvězdy ovšem k úspěchu nevedlo.

Hokejisté New York Rangers porazili doma Ottawu 4:0 a získali Presidents’ Trophy pro nejlepší tým základní části.

Další newyorský celek Islanders zvítězil na ledě New Jersey 4:1 a zajistil si jako sedmý tým z Východní konference postup do play off.

Celkově už je jistých patnáct účastníků bojů o Stanleyův pohár, o poslední místo ještě bojují Washington, Detroit, Pittsburgh a Philadelphia.

Právě Washington se výhrou nad Bostonem posunul na pozici druhé divoké karty na Východě. Stejně tak 89 bodů s jedním utkáním do konce má i Detroit, který před vlastním publikem zdolal Montreal 5:4 v prodloužení.

O bod méně nasbíral Pittsburgh, který si udržel naději výhrou na vlastním ledě nad Nashvillem 4:2. Philadelphia klesla na 11. místo s dvoubodovou ztrátou na postupovou pozici.

Na další milník v kariéře dosáhl hvězdný kanadský útočník Connor McDavid z Edmontonu, který se při svém návratu po dvouzápasové absenci podílel na vítězství nad San Jose 9:2 gólem a přihrávkou. Jako čtvrtý hráč v historii dosáhl na hranici 100 asistencí v jedné sezoně.

Jedenáctkrát to dokázal Wayne Gretzky a jednou Mario Lemieux a obránce Bobby Orr. Gretzky drží rekord se 163 přihrávkami z ročníku 1985/86 také v dresu Edmontonu.

Výsledky NHL:

Washington - Boston 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 12. J. Carlson, 60. Dowd. Střely na branku: 25:16. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. J. Carlson (oba Washington), 3. Swayman (Boston).

Detroit - Montreal 5:4 v prodl. (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 9. a 36. Compher, 59. a 65. Raymond, 51. DeBrincat - 5. Gallagher, 7. J. Barron, 26. Harvey-Pinard, 36. Gallagher. Střely na branku: 35:21. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. Compher, 3. DeBrincat (všichni Detroit).

New Jersey - New York Islanders 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 24. Meier - 13. Pageau, 17. Palmieri, 32. Nelson, 47. MacLean. Střely na branku: 24:19. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Nelson, 3. Pageau (všichni NY Islanders).

Pittsburgh - Nashville 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky: 8. Crosby, 14. E. Karlsson, 29. R. Smith, 43. Bemström - 28. Nyquist, 38. F. Forsberg. Střely na branku: 38:30. Diváci: 18.198. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. E. Karlsson, 3. Bemström (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Buffalo 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 23. Stamkos, 50. Černák - 2. a 26 Cozens, 37. Greenway, 50. Benson. Střely na branku: 33:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Comrie (oba Buffalo), 3. Stamkos (Tampy Bay).

New York Rangers - Ottawa 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 6. Roslovic, 29. Fox, 45. Panarin, 53. Lafreniere. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Los Angeles - Minnesota 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 55. Lizotte - 15. Boldy, 40. Hartman, 49. Kaprizov. Střely na branku: 24:28. Diváci: 17.654. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Hartman, 3. Rossi (všichni Minnesota).

Edmonton - San Jose 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)

Branky: 11. a 25. Foegele, 1. McDavid, 5. Henrique, 20. Holloway, 31. Perry, 34. Ceci, 34. Bouchard, 36. Hyman - 22. Guščin, 56. Zetterlund. Střely na branku: 39:21. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Foegele, 3. Holloway (všichni Edmonton).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 81 47 15 19 266:221 109 2. x-Florida 81 51 6 24 263:198 108 3. x-Toronto 80 46 10 24 297:252 102 4. x-Tampa Bay 81 44 8 29 285:264 96 5. Detroit 81 40 9 32 273:270 89 6. Buffalo 82 39 6 37 246:244 84 7. Ottawa 81 36 4 41 252:280 76 8. Montreal 81 30 15 36 232:284 75

Metropolitní divize:

1. p-NY Rangers 82 55 4 23 282:229 114 2. x-Carolina 81 52 7 22 276:210 111 3. x-NY Islanders 81 38 16 27 241:259 92 4. Washington 81 39 11 31 218:256 89 5. Pittsburgh 81 38 12 31 251:246 88 6. Philadelphia 81 38 11 32 234:259 87 7. New Jersey 82 38 5 39 264:283 81 8. Columbus 81 26 12 43 231:297 64

Západní konference:

Centrální divize:

1. y-Dallas 81 51 9 21 296:233 111 2. x-Winnipeg 80 50 6 24 251:194 106 3. x-Colorado 81 49 7 25 299:253 105 4. x-Nashville 82 47 5 30 269:248 99 5. St. Louis 81 43 5 33 238:248 91 6. Minnesota 81 39 10 32 248:259 87 7. Arizona 81 35 5 41 251:272 75 8. Chicago 80 23 5 52 174:282 51

Pacifická divize:

1. x-Vancouver 80 49 9 22 273:218 107 2. x-Edmonton 80 49 6 25 291:227 104 3. x-Los Angeles 81 43 11 27 251:211 97 4. x-Vegas 80 44 8 28 263:240 96 5. Calgary 80 37 5 38 247:266 79 6. Seattle 80 33 13 34 210:229 79 7. Anaheim 81 26 5 50 200:294 57 8. San Jose 81 19 9 53 180:326 47

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.