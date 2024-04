Hlava to nepobírá, komentoval Voženílek zázračnou trefu. Síly najde Třinec vždycky

Zdálo se, že třinecká dynastie skončí. Že sparťané v semifinále play off hokejové extraligy Oceláře po čtyřech titulech za sebou vyřadí. Jenomže v čase 59:59 šestého utkání srovnal zázračnou trefou zpoza branky Daniel Voženílek, Třinec pak vyhrál 2:1 v prodloužení a postupujícího do finále určí až sobotní sedmý zápas v Praze.

Sparta vedla v sérii 3:0, ale Třinec se přesto dotáhl a v sobotu bude útočit na první kompletní obrat v historii extraligového play off.

Ve čtvrtečním šestém utkání se přitom zdálo, že už Oceláři nemají kde brát. Zkraje třetí třetiny doma inkasovali gól na 0:1 a Pražané si náskok s přehledem hlídali. Nepustili Třinec do žádného závěrečného náporu, ale poslední desetiny třetí třetiny podcenili.

Třinecký hrdina série a pro sparťanské fanoušky dost možná největší padouch Voženílek se za brankou dostal k odraženému puku a o brankáře Jakuba Kováře ho poslal do sítě.

Otočku dokonal v prodloužení David Cienciala. Voženílek přišel mezi novináře s úlevou ve tváři, zároveň zdůraznil, že ani jeho neuvěřitelný kousek Třinci postup do finále zatím nezajistil. Jen ho tam přiblížil.

Vyrovnat na 1:1 údajně dvě desetiny před koncem třetí třetiny, pak zápas otočit. Musí to být pro vás krásný příběh. Jakou jste měl radost z gólu?

Je to příběh celého týmu, šli jsme za tím, věřili jsme si. Ta branka byla z kategorie šťastnějších, ale jsme nesmírně rádi, že nám dala šanci pokračovat v sezoně. Teď jedeme do Prahy a musíme pracovat, abychom dokonali obrat.

Zaznamenal jste někdy gól v čase 59:59?

Myslím si, že ne.

Co se člověku honí v hlavě? Je to euforie, nebo i kousek strachu z časomíry, jestli se to stihlo?

Popravdě vůbec nic. Když jsem chvíli předtím koukal na kostku, ještě tam zbývaly nějaké vteřiny a věřil jsem, že je to včas. Někdo v chumlu říkal, že když jsem dal gól, na kostce ještě něco zbývalo. Měl jsem obrovskou radost a hlava to potom moc nepobírá.

Kam jste brankáře Kováře trefil?

Vlastě ani nevím, ale myslím, že to bylo od boku. Tam mají gólmani takové místečko, tam jsem to nahodil. Šťastný gól od boku. Podíval jsem se, kde je brankář, a když si gólmani nedají pozor, místo tam mají. Bylo to mířené, ale strašně šťastné.

Vnímal jste nějakou reakci ze střídačky Sparty?

Ze sparťanské nic. A možná, že ani z té naší. Byla to jen radost, vůbec nic jsem nevnímal.

Šli jste pak do prodloužení s psychickou výhodou? Bylo to znát?

Možná tam nějaká psychická výhoda je, ale přeci jen potom je to o té jedné střele. Oni měli nějaké příležitosti, my taky. Ale šťastnější jsme byli my. Jsme za to rádi a věřím, že na to navážeme v Praze.

Za stavu 0:1 sparťané ve třetí třetině trefovali tyčky. Štěstí bylo na vaší straně ve více případech.

V hokeji to tak někdy bývá. Ve druhém zápase série jsme měli zase smůlu. Tak nějak se to vyrovnalo a je to tak, jak to je. Jen zopakuji, že jsme nesmírně rádi za vítězství.

V zápase jste nehráli žádnou přesilovku, tři třetiny jste nedali gól ani při hře pět na pět. Co zlepšit do rozhodujícího duelu v Praze?

Ve hře pět na pět bychom se měli více prosadit, přesilovky asi nějaké přijdou. Ale všichni proti nám hrají čistě, takže musíme něco trefit ve hře pět na pět, jako se to povedlo v prodloužení.

Co v Praze čekáte? Bude se hrát už od 13 hodin, tématem předchozích zápasů bylo vedro v O2 aréně.

Snad bude lepší počasí, než bylo minulý zápas, to hokeji škodilo. Hraje se v jednu, bude to rozhodující utkání, musíme se na něj připravit, odpočinout si, zabrat a nějak to dopadne.

Psychická výhoda bude po vyrovnání na 3:3 na vaší straně?

To jsou takové… Těžko říct. Všichni se z toho vyspíme, i sparťané, a v sobotu půjdeme zase od nuly.

Jak jste na tom s fyzickými silami? Ve třetí třetině to vypadalo, že už ani žádný závěrečný nápor nebude…

Hraje se až do konce. Nápor tam moc nebyl, ale uvidíme, co přinese sobota. Síly jsou vždycky.