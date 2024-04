Historické zmrtvýchvstání Třince! Sparta selhala, byla jedinou vteřinu od finále

Třinečtí hokejisté udolali na svém ledě Spartu 2:1 v prodloužení a vynutili si v semifinále play off extraligy rozhodující sedmý duel. Obhájce titulu odmítl konec sezony gólem Daniela Voženílka v poslední sekundě základní hrací doby.

Vyrovnání série, ve které Oceláři prohrávali už 0:3, zařídil v 70. minutě David Cienciala. Skóre otevřel Ondřej Najman v úvodu třetí třetiny. Série se rozhodne v sobotu v Praze.

"Je to příběh celého týmu. Šli jsme za tím, věřili jsme si. Ta (vyrovnávací) branka byla z kategorie šťastnějších, ale jsme nesmírně rádi, že nám dala šanci pokračovat v sezoně. Teď jedeme do Prahy a musíme pracovat, abychom dokonali obrat," uvedl Voženílek.

Sparta ztratila v předchozích dvou zápasech úvodní třetinu 0:2 a od úvodu se soustředila, aby stejný scénář nezopakovala. Oceláři byli střelecky aktivnější, první vážnější šanci si ale vypracovali hosté. V předbrankovém prostoru zůstal osamocený Kousal, ale zblízka bekhendem minul. Třinec odpověděl akcí Draveckého, který se prosmýkl mezi bránícími hráči do gólové pozice a Kovář zasáhl vyrážečkou.

Pražané převzali ve druhé třetině aktivitu, v několika střídáních uzavřeli domácí v pásmu. Vytvořili si i pár závarů, ve kterých dvakrát nebezpečně zakončoval Buchtele. Třinec zahrozil akcí Vrány a před druhou sirénou nabídl hostující gólman Ocelářům šanci chybnou rozehrávkou za brankou. Puk získal Hrehorčák a vracel puk do prostoru před brankou, ale gólman Sparty své zaváhání napravil.

Oba týmy odhodily na začátku třetí třetiny opatrnost. V úvodním střídání nebezpečně dorážel Sobotka, který nosil při disciplinárním trestu Řepíka kapitánského céčko, ale Kacetl domácí zachránil. Na druhé straně kontroval Roman, ale Kovář jeho pokus ukryl v lapačce. Po šedesáti sekundách třetiny se už skóre měnilo: Šenkeřík nevyhodil puk, zachytil jej Kousal a přihrál na levou stranu Najmanovi, který se prosadil střelou nad lapačku.

Zvýšit mohl Chlapík, ale jeho nahození od modré čáry zastavila tyč. V 50. minutě rozhodčí poprvé vylučovali a při domácích stálo opět štěstí, když Hrabík rozezvučel brankovou konstrukci. V přečíslení dva na jednoho minul domácí branku Forman.

Třinec se odhodlal ke hře bez gólmana zhruba minutu a půl před koncem. Sparta dlouho i díky obětavým zákrokům odolávala a nepouštěla domácí do šancí. Forman dokonce netrefil odkrytou branku. Když Cienciala poslal pár sekund před třetí sirénou puk do rohu, zdálo se, že nadvláda Ocelářů skončí. Voženílek ale nahodil puk ze záporného úhlu na branku a Kovář si jej srazil za záda. Rozhodčí ještě zkontrolovali, zda kotouč neprošel za čáru po uplynutí hrací doby, a gól uznali.

"Trochu jsme doufali, že to rozhodčí neuznají. Ale s tím nic neuděláte. Snažíme se to neřešit. Prostě ho uznali. Hraje se až do poslední sekundy a oni toho využili," konstatoval Najman.

Dramatický duel rozhodla v desáté minutě prodloužení nenápadná akce. Adámek nahazoval puk od modré čáry a Cienciala jej tečoval mimo dosah Kováře.

"Marian poslal od modré úplně ideální střelu, vložil jsem do toho hokejku a pak už jsem jen viděl, jak vybuchla hala," radoval se Cienciala. "Prodloužení bylo těžké. Jsou to takové šachy, kdo udělá chybičku, nebo kdo nahodí nějaký puk od modré. Může tam cokoliv spadnout, je to vabank," doplnil.

Oceláři tak živí naději na historický obrat, v extralize ještě žádný tým v play off sérii z 0:3 na zápasy neotočil.

"Hráli jsme výborně. Oproti předchozím utkáním jsme měli od začátku výborný pohyb, díky tomu nám i forčekink ve středním pásmu šel mnohem líp než předtím. Jenom jsme dali méně gólů než soupeř. V sobotu do toho musíme vlítnout od první sekundy, jít střídání za střídáním, stejně jako dnes. Pokud to doma odehrajeme jako tady, tak se o nás nebojím," řekl Najman.

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 60. D. Voženílek (Cienciala, A. Nestrašil), 70. Cienciala (Marian Adámek, L. Hudáček) - 41. O. Najman (P. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Špůr, Zíka. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:3.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Šenkeřík - Hrehorčák, Čacho, A. Nestrašil - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - M. Růžička, Helewka, D. Voženílek - Dravecký, P. Vrána, Miloš Roman. Trenér: Moták.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík - M. Forman, Sobotka, Buchtele - Chlapík, R. Horák, D. Vitouch - Harper, J. Lajunen, Konečný - P. Kousal, O. Najman, K. Hrabík. Trenér: Gross.