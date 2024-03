Deaflympijský výbor se brání kritice Kmochové: Smutná tečka, neprávem nás poškozuje

Lyžařka Tereza Kmochová, patnáctinásobná medailistka z her pro neslyšící sportovce, se letošní deaflympiády nezúčastnila a ukončila kariéru. Ačkoli v Turecku startovat chtěla. V rozhovoru pro Aktuálně.cz pak kritizovala Český deaflympijský výbor (ČDV) za jeho postoj a nedůstojnou komunikaci. Předseda výboru Ota Panský se proti jejím vyjádřením ohradil.

Kmochová si v rozhovoru stěžovala, že ji ČDV dostatečně nepodpořil ve snaze o účast na březnové deaflympiádě v tureckém Erzurumu a že s ní v této problematice nekomunikoval napřímo.

Podle vlastních slov se o tom, že ji ČDV na akci, na níž měla obhajovat jednu zlatou a čtyři stříbrné medaile, nenominuje, dozvěděla z příspěvku na Facebooku. Doplnila, že situaci se pak snažil zachránit zejména Svaz lyžařů (SLČR).

Kmochová uvedla, že ČDV předloni předal Národní sportovní agentuře (NSA) špatně vyplněnou žádost o financování sportu neslyšících a že neúčast sportovců na deaflympiádě v Turecku podmínil finančními důvody a nejasnými informacemi ze strany organizátora akce.

Deaflympiády se nakonec za Česko zúčastnili pouze neslyšící futsalisté. Spolu s Kmochovou nejeli ani lyžař Jiří Hartig a snowboardista Tomáš Pazdera, rovněž medailisté z předešlých her pro neslyšící.

"Proti nesprávnému tvrzení o špatně vyplněné žádosti se ohrazujeme. V roce 2022 bylo ze strany NSA vyhlášeno gestorství, v rámci kterého lyžování a snowboard spadaly nově pod SLČR," napsal redakci Aktuálně.cz předseda deaflympijského výboru Panský.

Také proto, když se ČDV v listopadu rozhodl sportovce na deaflympiádu nevyslat, informoval o tom nejdříve NSA, potom SLČR coby gestora pro lyžování a snowboarding a následně uveřejnil zprávu na facebookových stránkách, kde se o tom dozvěděla Kmochová.

"Velice nás to mrzí, ale pokud gestor nepředal informace všem dotyčným reprezentantům, nemůže se jednat o naši chybu. Z našeho pohledu probíhala komunikace na profesionální úrovni," podotýká Panský.

Kmochová dále mluvila v rozhovoru o tom, že v lednu šance na start v Turecku znovu ožila, ale ČDV umožnil jí a lyžaři Hartigovi odcestovat pouze s jednočlenným doprovodem, což nemohla akceptovat.

"Poté, co jsme na základě nových informací od Mezinárodního výboru sportu neslyšících (ICSD) a tureckých organizátorů přehodnotili naše rozhodnutí o neúčasti na deaflympiádě, ihned jsme kontaktovali SLČR, futsalisty a jiné sportovce, kteří splňovali nominační kritéria, s žádostí o vyjádření, zda mají zájem o účast. Pouze futsalisté se vyjádřili kladně," vysvětluje předseda.

"Začátkem roku došlo ke zrušení gestorství a lyžaři a snowboardisté přešli zpět pod ČDV. Hledali jsme možnosti, jak dosáhnout účasti lyžařů v Turecku. Nicméně vzhledem k tomu, že v dané době nebyla vyhlášena výzva NSA, museli jsme kontrolovat všechny možné výdaje související s účastí na deaflympijských hrách, a proto jsme nemohli přistoupit na jejich požadavek mít široký realizační tým pro každého lyžaře zvlášť," pokračuje Panský.

ČDV podle něj nabízel alternativy, zajistil by i doktorku a fyzioterapeuta. "Počet členů realizačního týmu víceméně odpovídal počtu na minulých deaflympijských hrách, nejednalo se o nic nového, takže s takovým počtem slečna Kmochová mohla a měla počítat," dodává.

Ještě na konci ledna, zhruba měsíc před začátkem deaflympiády, nabídl ČDV podle Kmochové možnost odjet se širším realizačním týmem, ale lyžařka nestačila jednotlivé členy za krátkou dobu sehnat.

"Už se nám neozvala. Bohužel nedošlo ke shodě mezi námi a poslední tečku tomu slečna Kmochová dodala svým oznámením o ukončení reprezentační kariéry. Mrzí nás to o to více, že jsme se u ní doposud vždy snažili o co nejlepší servis. Byla pro nás a celé Česko takovou jistotou pro zisk medailí," připomíná Panský.

Třiatřicetiletá Kmochová získala na deaflympiádách celkem osm zlatých, šest stříbrných a jednu bronzovou medaili. V roce 2016 byla vyhlášena nejlepší neslyšící sportovkyní světa. K tomu závodila i mezi lyžařkami bez handicapu, dostala se do Světového poháru.

"Velice nás mrzí, že i přes naši dlouholetou podporu se celá tato kauza uzavírá smutným způsobem, avšak opravdu nemůžeme dále mlčky přihlížet k takovému hrubému poškozování našeho jména," tvrdí předseda deaflympijského výboru.

"Naše organizace je vedena jako dobrovolný svaz a spousta lidí zde i pracuje na dobrovolné bázi. Místo toho, aby slečna Kmochová vzdala díky těmto lidem, tak jen poukazuje na případné nedostatky, které bohužel nešly ze strany ČDV ovlivnit," uzavírá Panský.