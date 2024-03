Agresivita Rusů roste každým dnem, všiml si i šéf olympioniků

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach upozornil na rostoucí slovní agresivitu ruské vlády s blížící se olympiádou v Paříži.

Dnes začíná zasedání výkonného výboru MOV, které by se mělo mimo jiné zabývat účastí neutrálních sportovců z Ruska a Běloruska na slavnostním zahájení a zakončení her v Paříži.

Kvůli pokračující ruské agresi na Ukrajině, kterou Bělorusko podporuje, mohou v Paříži sportovci z těchto zemí startovat jen jako neutrální.

Nesmějí používat národní symboly, jako jsou vlajka nebo hymna, a nesmějí se účastnit kolektivních soutěží.

Na hry budou moci pouze sportovci bez vazeb na armádu, kteří aktivně nepodporují nebo v minulosti nepodpořili válku na Ukrajině.

Ruská strana podmínky účasti dlouhodobě kritizuje. Zatímco tamní ministr sportu Oleg Matycin se minulý týden postavil proti případnému bojkotu OH a hovořil poměrně zdrženlivě, jiní ruští představitelé nejdou pro ostrá slova daleko.

"MOV to nekomentuje, ale vidíme, že agresivita vlády roste každým dnem. Vůči MOV, vůči olympiádě, vůči mně. Jde to od 'fašisty' po 'ničitele her a olympijského hnutí'," uvedl Bach v rozhovoru pro francouzský list Le Monde.

"A všechno to jde od ruských představitelů. Nevím, jestli to jde přímo od Vladimira Putina. Nedívám se na Telegram každý den, takový masochista nejsem, ale útoky přicházejí ze všech úrovní," doplnil šéf MOV.

Vyloučil, že by se jako neutrální museli olympijských her účastnit také sportovci z Izraele, který rovněž aktuálně válčí.

"Věci se mají velmi jasně. Na rozdíl od Ruského olympijského výboru Izraelský olympijský výbor neporušil olympijskou chartu," upozornil Bach.

"Ruský olympijský výbor chce uplatňovat své pravomoce i na územích anektovaných ruskou vládou. To je porušení územní celistvosti a Národního olympijského výboru Ukrajiny," vysvětlil.

Připomněl, že v olympijském světě vedle izraelského funguje i palestinský olympijský výbor.

"Tyto dva národní olympijské výbory spoluexistují v míru už 30 let," poznamenal Bach.

První muž olympijského výboru také zaručil, že v Paříži budou závodit i palestinští sportovci. "Jestli se jich dost nekvalifikuje, pozveme je. Můžeme se opřít o náš program olympijské solidarity, v němž je uvedený požadavek na minimálně šest sportovců z každého národního olympijského výboru," prohlásil Bach.

Palestina se účastní letních olympijských her od Atlanty 1996. Před třemi lety v Tokiu startovalo pod její vlajkou pět olympioniků. Žádnou olympijskou medaili palestinští sportovci zatím nezískali. Také se dosud nezúčastnili žádné zimní olympiády.