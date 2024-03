33letá Gutová-Behramiová má velký glóbus jako nejstarší závodnice v historii

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová ovládla podruhé celkové hodnocení Světového poháru. Získala také poprvé glóbus za obří slalom, jehož poslední závod vyhrála na finále seriálu v Saalbachu Italka Federica Brignoneová. Poslední slalom mužské sezony ovládl norský lyžař Timon Haugan a ve 27 letech si připsal první vítězství v kariéře.

Dvaatřicetileté Gutové-Behramiové dnes stačilo k celkovým triumfům bodovat, takže jela spíše na jistotu a obsadila desáté místo.

Před závěrečnými dvěma závody vede před Brignoneovou o nedostižných 208 bodů a velký křišťálový glóbus slaví po osmi letech od prvního triumfu v roce 2016.

"Je to neuvěřitelné, obří slalom byl pro mě vždycky hodně důležitý," uvedla Gutová-Behramiová po prvním celkovém triumfu v disciplíně, v níž se stala mistryní světa a získala olympijskou medaili.

"Byla jsem dnes hodně nervózní, protože jsem to hodně chtěla vyhrát. Proto mě ani nepřekvapuje, že jsem jela tak špatně. Ale co byste dělali? Už jsem se naučila, že někdy je lepší jet na jistotu a dostat se do cíle," dodala.

Příští měsíc Gutová-Behramiová oslaví 33. narozeniny a je nejstarší vítězkou Světového poháru v historii. Po třicetinách dokázala velký glóbus v minulosti získat jen jiná slavná Švýcarka Vreni Schneiderová při svém třetím triumfu v roce 1995.

V závěru příštího týdne bude moci Gutová-Behramiová korunovat veleúspěšnou sezonu ziskem dalších malých glóbů, neboť vede i průběžné pořadí superobřího slalomu a sjezdu.

Čtyři glóby v jedné zimě dosud vybojovaly jen Slovinka Tina Mazeová a Američanky Lindsey Vonnová a Michaela Shiffrinová.

Vítězka celkového hodnocení i obřího slalomu z roku 2020 Brignoneová dnes mohla Gutovou-Behramiovou teoreticky připravit o malý glóbus jen vítězstvím a svou úlohu splnila. Italka vedla už po prvním kole a druhou Alici Robinsonovou z Nového Zélandu porazila celkově o 1,36 sekundy. Třetí skončila Norka Thea Louise Stjernesundová.

Do závodu už podle plánu nenastoupila loňská šampionka Shiffrinová, jež po zranění kolena absolvovala v Saalbachu jen sobotní slalom, který vyhrála.

Nor se louči vítězně se sezonou

Haugan se postaral o první triumf norských mužů v končícím ročníku. Nor vedl už po prvním kole a v součtu porazil o rovné čtyři desetiny sekundy domácího Manuela Fellera.

Rakušan už měl před dnešním finále jistý malý glóbus za hodnocení disciplíny od okamžiku, kdy byl minulý týden zrušen slalom v Kranjské Goře. Třetí skončil s odstupem 44 setin Němec Linus Strasser.

Norští lyžaři vybojovali tuto zimu před dnešním závodem patnáct umístění na stupních vítězů, z toho dvě Haugan, ale prvního vítězství se dočkali až dnes.

Feller vystřídal na trůnu pro nejlepšího slalomáře Lucase Braathena, jenž tuto sezonu kvůli sporu s norským svazem vynechal. V příštím ročníku se vrátí jako reprezentant Brazílie.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko):

Ženy - obří slalom: 1. Brignoneová (It.) 2:20,05 (1:08,38+1:11,67), 2. Robinsonová (N. Zél.) -1,36 (1:09,23+1:12,18), 3. Stjernesundová (Nor.) -1,67 (1:08,86+1:12,86), 4. Brunnerová -1,92 (1:10,48+1:11,49), 5. Scheibová (obě Rak.) -2,01 (1:10,02+1:12,04), 6. Moltzanová (USA) -2,39 (1:10,94+1:11,50).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 11 závodech): 1. Gutová-Behramiová 771, 2. Brignoneová 750, 3. Hectorová (Švéd.) 583, 4. Robinsonová 492, 5. Shiffrinová (USA) 429, 6. Grenierová (Kan.) 327, …46. Jelínková (ČR) 9.

Průběžné pořadí SP (po 37 z 39 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1680, 2. Brignoneová 1472, 3. Shiffrinová 1409, 4. Hectorová 922, 5. Vlhová (SR) 802, 6. Goggiaová (It.) 792, …32. Ledecká 250, 62. Dubovská (obě ČR) 113, 115. Jelínková 9.

Muži - slalom: 1. Haugan (Nor.) 1:54,00 (55,59+58,41), 2. Feller (Rak.) -0,40 (56,39+58,01), 3. Strasser (Něm.) -0,44 (55,74+58,70), 4. Meillard (Švýc.) -0,55 (56,09+58,46), 5. Noël (Fr.) -0,63 (56,39+58,24), 6. Rochat (Švýc.) -0,92 (56,59+58,33).

Konečné pořadí slalomů (po 10 závodech): 1. Feller 715, 2. Strasser 526, 3. Haugan 450, 4. Meillard 409, 4. Noël 397, 6. Kristoffersen (Nor.) 359.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 36 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1902, 2. Meillard 993, 3. Feller 952, 4. Kristoffersen 754, 5. Sarrazin (Fr.) 684, 6. Kriechmayr (Rak.) 667, …123. Zabystřan (ČR) 11.