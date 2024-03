Chytré mozky a týmoví hráči. Český tenis je hitem i na amerických univerzitách

Pod rukama jí prošly stovky českých tenistů, po kterých sáhly americké univerzity, aby u nich hráli a studovali. Šéfka agentury Stipendia.cz Monika Mertová se v rozhovoru pro Aktuálně.cz rozpovídala o tom, co české hráče motivuje k tomu, aby odešli za oceán, i co říká na aktuální dotační kauzu Českého tenisového svazu.

Lukáš Rosol v našem rozhovoru přiznal, že slyšel o případech, že někteří tenisté raději míří na univerzitu, protože se jim právě nedostávalo svazové finanční podpory a nemohli se dostatečně rozvíjet. Znáte také ty případy?

S panem Rosolem můžu souhlasit jen částečně. Vzhledem k tomu, že naše agentura Stipendia.cz již téměř dvacet let pomáhá našim tenistům a tenistkám na univerzity do USA, můžu zcela objektivně zhodnotit důvody odchodu našich hráčů do zámoří. Ve většině případů finance nejsou hlavním důvodem přesunu do Ameriky, přestože by se to díky obrovské podpoře univerzitních sportovců v USA takto mohlo na první pohled zdát. Je třeba si uvědomit, že do USA odjíždí sportovci především studovat.

Co je tedy nejvíce láká?

Je to právě možnost kombinace studia a tenisu na velice vysoké úrovni, což je obrovským lákadlem pro hráče nejen z České republiky, ale z celého světa. Právě tento aspekt vytváří velice konkurenční prostředí a napomáhá udržet vysokou sportovní úroveň tamních soutěží. Hlavní důvod odchodu našich hráčů do zahraničí tedy vidím spíše ve snaze posunout se nejen po tenisové stránce, ale souběžně pokračovat ve studiu vysoké školy. Tato možnost u tenistů působících u nás ještě není zcela zažitá a často se dostanou na rozcestí, kdy se musí rozhodnout, kudy se vydat.

Jinými slovy v České republice nejde příliš kloubit sport a studium?

První problémy k hráčům přicházejí již v žákovských kategoriích. Budeme-li mluvit o tenistech, kteří chtějí svému sportu dávat víc než ostatní, a jsou dostatečně talentovaní, tak se s největší pravděpodobností budou dostávat do finálových kol nejen českých, ale případně i evropských turnajů, což především v zimním období a omezené kapacitě našich tenisových hal znamená nutnost úpravy školní docházky. Podle našich informací nejsou ředitelé jednotlivých škol vždy ochotni akceptovat takto odůvodněné absence.

Spousta mladých českých tenistů a tenistek, kteří již objíždí velké profesionální turnaje, ale často dostávají individuální plán…

Individuální studijní program není možné využívat všude a není aplikovatelný na jakéhokoliv studenta. Velice často tedy tato problematika doprovází hráče a jejich rodiny od konce základní školy až po střední školu. Není divu, že po několika letech v tomto prostředí hledají naši sportovci alternativu, kde je tento problém vyřešen systémově. Americký stipendijní systém a organizace univerzitních soutěží s více než stoletou tradicí je tady obrovským lákadlem.

Český tenis má obecně ve světě skvělý zvuk. Jak je to na univerzitách, je po českých talentech i odpovídající poptávka?

Na prvním místě bych chtěla poděkovat všem našim tenistům, kteří zamířili na univerzity do USA, za jejich skvělou práci a příkladnou reprezentaci nejen českého tenisu, ale i České republiky. Právě díky nim má náš tenis v amerických univerzitních soutěžích tak skvělé jméno a svým způsobem obrovskou mírou pomáhají hráčům, kteří plánují jít v jejich šlépějích. Tenis má v naší zemi hluboké kořeny a jsem velice ráda, že se podařilo tolika lidem prosadit za oceánem i na této sportovní úrovni. Nutno dodat, že naši tenisté se na amerických univerzitách řadí mezi nejlepší studenty, což je pro trenéry dalším bonusem při výběru hráčů do jejich týmů.

Překvapila vás ve světle toho kauza kolem dotací Českého tenisového svazu?

Vzhledem k tomu, že po pracovní i osobní stránce jsem na Českém tenisovém svazu zcela nezávislá, tak z vlastní zkušenosti nemůžu tuto kauzu nijak hodnotit. Asi nejvíce mě překvapil rozsah škod, které napáchal okruh několika lidí. Z minulých let jsme si mohli vzít ponaučení z případů, které se odehrály na jiných sportovních svazech, ale nestalo se tak. Podle mého názoru tedy nedošlo pouze k selhání lidského faktoru, ale kompetentní lidé by se možná mohli zamyslet také nad nastavením kontrolních mechanismů, které by těmto kauzám mohly předejít, nebo je odhalit v dřívějším stadiu.

Když se vrátíme k českým tenistům na univerzitách: hraje tenis mezi dalšími sporty prim, co se týče studentů, kterým ke stipendiu pomáháte?

Když se zpětně podívám na těch téměř dvacet let naší činnosti, tak mezi našimi klienty je s největší pravděpodobností tenis na prvním místě. Pokud byste chtěl přesné číslo, byla by zapotřebí podrobnější analýza, ale je to v řádu nižších stovek tenistů a tenistek, kterým jsme již pomohli získat sportovní stipendium na školách po celých Státech.

Čím si takový zájem vysvětlujete?

Je to zcela logické vyústění stavu v posledních letech. Jak jste sám zmínil, český tenis má za oceánem opravdu dobré jméno a je to nejen díky našim hráčům ve světovém profesionálním tenise. Přestože je tenis považován za individuální sport, tak právě české tenisové reprezentační výběry dosáhly obrovských úspěchů v týmových soutěžích, jako jsou Davis Cup a Fed Cup. Univerzitní tenis v USA je především o dobrém týmu a možná právě tam je možné najít další z důvodů vysoké poptávky po našich hráčích.

Při vybírání tenisových studentů tedy spolupracujete s jednotlivými kluby?

Tenisové kluby jsou pro nás velice důležitým partnerem. Je potřeba si uvědomit, že tenisté v juniorských kategoriích mají před sebou možná jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě, kdy budou muset se svými rodiči zvážit další kroky. Našim cílem je, aby každý sportovec měl přístup k pravdivým informacím nejen ohledně možností studia v USA ze strany Stipendia.cz, ale i ze strany klubů a trenérů ohledně možností jejich dalšího sportovního rozvoje. Velice často se nám tedy stává, že nás oslovují samotné kluby, abychom poskytli konzultace jednotlivým hráčům a jejich rodičům. Jindy zase na druhou stranu tenisté projeví zájem o pokus nastartování jejich profesionální kariéry, s čímž pomáhají lidé z realizačních týmů jednotlivých klubů. Velice si spolupráce se sportovními kluby vážíme, protože je přínosem především pro samotné sportovce.

Dosledováváte, jak si úspěšní absolventi vedou dál, jak pokračují případně v dalších kariérách, k čemu jim vlastně tenis pomohl?

Našim klientům tenis pomohl zažít si jejich americký sen. Je to velice fádní odpověď, ale je v ní tolik pravdy, že by bylo škoda ji nevyslovit. Studium v zahraničí je v dnešní době snem pro mnoho našich studentů, ale i tolik let po otevření hranic a každým rokem přibývajících možností se setkávají s překážkami, které je od tohoto kroku zrazují. Nutno dodat, že naprostá většina absolventů amerických univerzit se v pozdějším pracovním životě věnuje oborům, které vystudovali, což mi dělá obrovskou radost.

Jaké obory to tedy jsou?

Mezi absolventy je celá řada sportovních fyzioterapeutů, sportovních psychologů a dalších oborů se sportem spojených. Diplom z americké univerzity a skvělá jazyková vybavenost otevírají našim absolventům pomyslné vstupní dveře k pracovním pozicím na atraktivních místech po celém světě. Naprostá většina našich klientů se po ukončení studia vrací zpět do Česka a má také možnost pokračovat v navazujícím studiu na některé z našich vysokých škol.