Muchová - Flipkensová. Češka zahajuje Australian Open proti belgické třicátnici

Úvodní projevy obžaloby a obhajoby v procesu impeachmentu proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi by měly trvat 24 hodin na každé straně sporu. V předloze organizační rezoluce, která unikla do amerických médií, to navrhuje šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell.

Projevy by přitom měly být rozloženy maximálně do čtyř dnů. O návrhu McConnellovy organizační rezoluce by se podle agentury Reuters mohlo hlasovat ještě v úterý. Demokraté ji kritizují.

Po čtyřech dnech úvodních řečí by podle návrhu měli senátoři dostat až 16 hodin na dotazy na zástupce obžaloby i obhajoby. Následovat má čtyřhodinová debata. O tom, zda budou pozváni svědci a zda budou moci být předloženy nové důkazy, by se podle McConnellova návrhu mělo rozhodnout až po otázkách senátorů a debatě, tedy pravděpodobně až příští týden. Demokraté požadovali, aby se o svědcích rozhodlo co nejdříve.