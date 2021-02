Kvitová - Podoroská. Česká lvice hraje v Austrálii proti loňské argentinské kometě

Petra Kvitová rozjíždí novou sezonu jako světová devítka a na Yarra Valley Classic hraje coby nasazená čtyřka. V prvním kole měla třicetiletá rodačka z Bílovce volný los a v druhém včera vyřadila americkou legendu Venus Williamsovou po tuhém boji 7:6, 7:5. Byl to její první zápas bezmála po čtyřech měsících od porážky v semifinále French Open se Sofií Keninovou. Česká dvojka prožila vloni na grandslamech vůbec dobrou sezonu, v Melbourne došla do čtvrtfinále a na US Open do osmifinále. Její oblíbený Wimbledon se nehrál.

Titul z okruhu WTA do sbírky v minulém roce nepřidala, v únoru hrála v Dauhá finále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, ale padla 3:6, 3:6. Zvítězila na domácím exhibičním podniku po koronavirové pauze O pohár prezidenta ČTS a dvakrát se představila ve finále německých podniků Bett1 Aces. Za svou bohatou kariéru má Petra na kontě 27 individuálních titulů včetně dvou grandslamových vavřínů z Wimbledonu.