Zamilovaný Federer hlásí návrat. Začínám od nuly, ale zase chci velké výhry, tvrdí

Tenista Roger Federer plánuje po více než roční pauze zaviněné dvěma operacemi kolena návrat na kurty na březnovém turnaji v Dauhá.

Devětatřicetiletý veterán, jenž naposledy odehrál semifinále loňského Australian Open s Novakem Djokovičem, to řekl v rozhovoru pro švýcarské rádio SRF.

"Tenis miluju. V posledních měsících jsem dal hodně do rehabilitace, do práce na kondici. Musel jsem začít od nuly, ale pořád mi to dělá radost," řekl dvacetinásobný grandslamový šampion.

Původně chtěl Federer startovat už na Australian Open, nakonec ale i přes odložení začátku turnaje na 8. února přípravu ideálně nestihl.

V Dauhá se bude hrát od 8. do 13. března a někdejší světová jednička má pro nadcházející sezonu stále vysoké cíle.

"Chtěl bych znovu slavit velké výhry. Abych na to byl připraven, musím ještě ujít dlouhou a těžkou cestu," řekl Federer, pro něhož bude start v Dauhá prvním testem.

Hlavní pozornost chce letos zaměřit na Wimbledon, odložené olympijské hry v Tokiu a na US Open.