Kvitová si poradila s Bogdanovou a jde na světovou čtyřku, Veselý se odhlásil z deblu

Tenistka Petra Kvitová zdolala ve Wimbledonu Rumunku Anu Bogdanovou 6:1, 7:6 a probojovala se na travnatých kurtech v All England Clubu do 3. kola. Dnes se ještě do programu travnatého grandslamu zapojí Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková. Jiří Veselý, který do třetího kola singlu postoupil včera v noci, se dnes odhlásil ze čtyřhry.

Dvojnásobná vítězka soutěže neprohrála sedmý zápas za sebou a zahraje si v této fázi grandslamu poprvé v sezoně. V boji o své první osmifinále od Roland Garros 2020 se utká se čtvrtou hráčkou světa Španělkou Paulou Badosaovou. Ta porazila Irinu Baraovou 6:3, 6:2. Související Byl to můj psychoteror, popsal Veselý. Zkrat soupeře se vidí jednou za život Dvaatřicetiletá Kvitová, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v Eastbourne, se dostala do třetího kola Wimbledonu poprvé od roku 2019. Od posledního osm let starého triumfu se jí to povedlo teprve potřetí. Kvitová zahájila duel proti 111. hráčce světa Bogdanové lépe než v prvním kole s Italkou Jasmine Paoliniovou. Díky šesti esům získala první set za půl hodiny. Také ve druhé sadě měla pětadvacátá nasazená Češka utkání ve svých rukou. Dvakrát prolomila soupeřce servis a vedla 5:1. Poté však nastal u rodačky z Bílovce herní pokles a přišla o pět her za sebou. Během toho také nevyužila mečbol. Za stavu 5:6 čelila Kvitová dvěma setbolům. Ty se jí však podařilo odvrátit a nakonec ve vyrovnané zkrácené hře o tři roky mladší Rumunku zdolala. Celkem nasbírala v utkání deset es. Z českých tenistek dnes půjde do akce ještě Karolína Plíšková, která vyzve domácí Katie Boulterovou, Barboru Krejčíkovou pak čeká duel se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou. Veselý do deblu nenastoupí Jiří Veselý, který se ve Wimbledonu probojoval do třetího kola dvouhry, se dnes kvůli bolestem ve spodní části zad odhlásil ze čtyřhry. Startovat měl s Kazachem Alexanderem Bublikem. Informovali o tom organizátoři turnaje v tiskové zprávě. Osmadvacetiletý Veselý odstoupil z deblu po takřka čtyřhodinové středeční bitvě se Španělem Alejandrem Davidovichem, jehož zdolal v pěti setech 6:3, 5:7, 6:7, 6:3, 7:6. Do třetího kola wimbledonské dvouhry se rodák z Příbrami dostal popáté v životě a může zaútočit na třetí osmifinále. V pátek by měl být jeho protivníkem Američan Tommy Paul. Nejvýše postaveného českého tenistu v žebříčku ATP (68. místo) sužovaly zdravotní potíže již během sezony. Před Roland Garros se léčil se zraněným stehnem. Veselého s Bublikem na londýnském turnaji nahradí Nizozemec Sander Arends a Francouz Quentin Halys. Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Galán (Kol.) - Bautista (17-Šp.) bez boje, Molčan (SR) - Giron (USA) 6:3, 6:2, 6:4. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (25-ČR) - Bogdanová (Rum.) 6:1, 7:6 (7:5), Badosaová (4-Šp.) - Baraová (Rum.) 6:3, 6:2, Tomljanovicová (Austr.) - Harrisonová (USA) 6:2, 6:2, Cornetová (Fr.) - Liuová (USA) 6:3, 6:3.