Jak se Kvitové zmocnila prázdnota. Chci kafe, jsem úplně vyřízená, vydechla

To, co do stavu 6:1, 5:1 vypadalo jako nezastavitelná tenisová bouře, se pro Petru Kvitovou změnilo v boj o holé přežití na Wimbledonu. Češka prohrála šest her v řadě, neproměnila mečbol a začínala mít pocit, že už nemá kde brát.

Londýn (od našeho zpravodaje) - "Opravdu jsem si myslela, že už to nedotáhnu ani do tie-breaku. Povedlo se mi to, ani nevím jak," vydechla Petra Kvitová po duelu s Anou Bogdanovou.

Rumunka, hráčka druhé světové stovky, se ve druhé sadě vzchopila a připravila dvojnásobné šampionce londýnského grandslamu momenty naplněné zoufalstvím.

Z 1:5 otočila na 6:5, Kvitová byla ztracená a čelila dokonce dvěma setbolům. Ve chvílích, které mohly celý zápas zlomit, si ale pomohla servisem. Ve zkrácené hře pak kousavou Bogdanovou doslova přetlačila.

"Je těžké popsat to, co se stalo. Nejdřív jsem hrála skvělý zápas a potom jsem se najednou cítila vyčerpaná, prázdná, svázanější. Zvadla jsem," vysvětlovala Kvitová.

Dvaatřicetileté hráčky se rychle zmocňoval pocit fyzické i psychické prázdnoty. "Nebyla jsem ani naštvaná, prostě nic. Můžu být ráda, že už je to za mnou. Fakt jsem úplně vyřízená."

"Co budu dělat teď? Jen si lehnu a budu koukat do zdi," smála se. "Ne, půjdu na masáž a dám si kafé, abych přežila zbytek dneška," dodala vážněji.

Poslední třetina zápasu jí trochu vzala radost, chtěla ale myslet pozitivně a vážila si skvělého výkonu, který podávala až do málem osudového zvratu.

"Třeba servis byl celý zápas mnohem lepší než v prvním utkání, takže na tom bych mohla stavět i dál. I na setbol jsem to dobře trefila na "téčko", levácká zatáčka moc nepsala, ale důležité je, že to tam spadlo, když jsem to nejvíc potřebovala," vyprávěla.

Soupeřkou v sobotním třetím kole bude Kvitové světová čtyřka Paula Badosaová. Nejsou to přitom ani dva týdny od chvíle, kdy se Španělkou v Eastbourne na trávě trénovala.

"Byl to dobrý trénink, velmi agresivní z obou stran. Právě na tohle bych měla být připravená, na skvělé servisy a returny. Ona se snaží hrát agresivně. Nicméně myslím, že má raději tvrdý povrch a antuku než trávu. Doufám, že to bude moje výhoda. Určitě to bude skvělý zápas, těším se na něj," řekla Kvitová.

Proti jedné z top hráček aktuálního žebříčku by se místní legenda mohla vrátit na milovaný centrální kurt. "To je jasné, že bych tam chtěla. Uvidíme," usmála se Češka.