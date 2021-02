Vondroušová válí a je ve čtvrtfinále. Bouzková vzala světové jedničce alespoň set

Tenistka Markéta Vondroušová postoupila po výhře 7:6, 6:7 a 6:4 nad Ruskou Verou Zvonarevovou do čtvrtfinále turnaje Yarra Valley Classic.

S přípravným turnajem na grandslamové Australian Open se v Melbourne rozloučila Marie Bouzková, které ve třetím kole prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Australance ale vzala aspoň set, podlehla jí 0:6, 6:4 a 3:6. Na Grampians Trophy, dalším podniku v Melbourne, zdolala Barbora Krejčíková v prvním kole 6:4, 4:6, 6:4 Lauren Davisovou z USA. Naopak skončila Barbora Strýcová, jež v souboji elitních deblistek podlehla 6:7, 2:6 další Američance Bethanii Mattekové-Sandsové.

Vondroušová potřebovala bez pěti minut tři hodiny, aby Zvonarevovou udolala. V prvním setu nenechala šestatřicetiletou soupeřku za stavu 5:6 set dopodávat, v tie-breaku rozhodla nástupem na 5:0 a získala ho poměrem 7:4.

Ve druhém setu ale tie-break 4:7 ztratila. V rozhodující sadě měly obě hráčky problém si udržet servis, Vondroušová o něj přišla třikrát, ale Zvonarevové podání vzala čtyřikrát a postoupila.

Vondroušová se v boji o semifinále může střetnout s krajankou Petrou Kvitovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka hraje s Nadiou Podoroskou z Argentiny. Soupeřkou Karolíny Plíškové bude Danielle Collinsová z USA.

Bouzková se poprvé v kariéře postavila aktuální světové jedničce a v prvním setu dostala za 32 minut "kanára". Pal ale hru vyrovnala, vzala soupeřce servis na 3:2 a náskok udržela. Ve třetí sadě Češka srovnala z 1:3 na 3:3 a měla brejkbol, Australanka ale podání uhájila a zápas dovedla do vítězného konce.

"Byl to hodně slušný zápas," hodnotila Bartyová na kurtu. "Ona vrátí hodně returnů a donutí vás tvrdě si odpracovat každý servis. Snažila jsem se získat nějaké snadnější body, když to šlo, a jsem ráda, že jsem to v závěru zvládla," doplnila.

Čtyřiatřicetiletá Strýcová se s o rok starší Mattekovou-Sandsovou utkala ve dvouhře poprvé v kariéře. Pro obě byl dnešní debut prvním utkáním v sezoně, česká fedcupová šampionka hrála naposledy loni v říjnu na halovém klání v Ostravě.

Turnaj Grampians Trophy byl na poslední chvíli zařazen do kalendáře pro hráčky, které musely po příletu do Austrálie kvůli nakaženým spolucestujícím v letadle do přísné izolace bez možnosti opustit hotelový pokoj na trénink.

Tenisový turnaj žen Yarra Valley Classic v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 442.020 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Vondroušová (8-ČR) - Zvonarevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Bouzková (16-ČR) 6:0, 4:6, 6:3, Keninová (2-USA) - Pegulaová (USA) 5:7, 7:5, 6:2, Rogersová (USA) - Martičová (7-Chorv.) 7:6 (7:1), 6:3.

Tenisový turnaj žen Grampians Trophy v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 235.820 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Davisová (USA) 6:4, 4:6, 6:4, Matteková-Sandsová (USA) - Strýcová (ČR) 7:6 (7:3), 6:2, Kontaveitová (6-Est.) - McHaleová (USA) 6:1, 6:3, Bradyová (7-USA) - Kuzněcovová (Rus.) 6:3, 6:0, Džabúrová (Tun.) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Dabrowská (Kan.) 6:0, 6:3, Liová (USA) - Perezová (Austr.) 5:3 skreč, Kuděrmětovová (Rus.) - Watsonová (Brit.) 6:2, 6:2, Cirsteaová (Rum.) - Kalašnikovová (Gruz.) 6:1, 6:1.