Svitolinová je první finalistkou Turnaje mistryň. Proti Bertensové se pořádně nadřela

před 1 hodinou

Elina Svitolinová se raduje z postupu do finále Turnaje mistryň přes Kiki Bertensovou. | Foto: Reuters

Semifinálové utkání mezi Elinou Svitolinovou a Kiki Bertensovou trvalo déle než dvě a půl hodiny. Ukrajinka zvítězila 7:5, 6:7 a 6:4 a může vyhlížet soupeřku pro nedělní finále.

Singapur - Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se stala první finalistkou Turnaje mistryň v Singapuru. V utkání plném dlouhých výměn porazila Nizozemku Kiki Bertensovou za více než dvě a půl hodiny 7:5, 6:7 a 6:4. Soupeřkou Svitolinové v nedělním souboji o titul může být Karolína Plíšková, která se v druhém semifinále střetne se Sloane Stephensovou.

Američanka prošla základní skupinou bez porážky. Plíšková vybojovala dvě výhry a ve skupině nestačila jen na Svitolinovou, které podlehla ve třech setech.

"Je to nádherný pocit," uvedla Svitolinová ke své první účasti ve finále Turnaje mistryň, v kterém bude po Brisbane, Dubaji a Římu útočit na čtvrtý titul v sezoně.

V duelu s Bertensovou čtyřiadvacetiletá Ukrajinka opět ukázala vynikající obranu a rychlé nohy. V rozhodující sadě si jako první ve čtvrtém gamu udržela servis, v poslední hře ještě odvrátila dva brejkboly a při mečbolu donutila soupeřku k chybě.

"Byl to velký boj. Na konci to bylo jenom o běhání a snaze uhrát každý míč," prohlásila první Ukrajinka, která bude hrát na vrcholu sezony o titul. "Bude to poslední zápas sezony a na kurtu nechám všechno," řekla.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Svitolinová (6-Ukr.) - Bertensová (8-Niz.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.