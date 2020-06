Strach o Federera. Aby odvrátil zemětřesení, musí vytáhnout dosud nejmagičtější trik

Báječná léta s Rogerem Federerem se nezadržitelně blíží ke konci. Švýcar se k tenisu vrátí až v příští sezoně, v jejím průběhu oslaví čtyřicáté narozeniny. Miliony jeho věrných fanoušků propadají smutku a nostalgii. Začínají tušit, že bude dvacetinásobný grandslamový šampion psát svou labutí píseň.

Nezřídka se mezi nimi objevují obavy i čirý strach. Bude Federer vůbec schopný ještě jednou nastartovat svou nevšední kariéru a nadechnout se k poslednímu velkému představení? Nebo bude pozdě a Švýcar nikoli vlastní vinou nestihne odejít na vrcholu?

Když už měl jeho konec nastat, jeho obdivovatelé si vždy představovali něco velkolepého.

Ideální scénář: Federer podeváté v kariéře opanuje milovaný Wimbledon a bezprostředně po zvednutí trofeje s grácií sobě vlastní ukončí fenomenální kariéru.

Do kategorie podobných spektakulárních příběhových happy endů rozhodně nespadá kombinace pauzy zaviněné celosvětovou pandemií a zranění, které se ukazuje být mnohem složitější, než se zprvu zdálo.

Federer se v únoru rozhodl podstoupit artroskopickou operaci kolena, s nímž měl potíže delší dobu. Doktoři byli po zákroku spokojení a ujišťovali šampiona, že udělal správně, když se k operaci odhodlal.

Federer měl díky nastalé situaci dostatek času na rehabilitaci, prakticky vůbec netrénoval, a tak slova trenéra Severina Lüthiho vyřčená na začátku tohoto týdne zněla poměrně znepokojivě.

"Neléčí se tak rychle, jak jsme očekávali. Byly dva týdny, kdy se progres hodně zpomalil a trochu se to zkomplikovalo. Teď léčba snad zase trochu zrychluje," podotkl s nadějí.

Ještě znepokojivější a překvapivější proto byla zpráva, kterou se tenisový svět dozvěděl jen o pár dní později. Federer si koleno nechal operovat znovu a oznámil, že už se v této sezoně na kurtech neukáže.

"Koronavirová pandemie otřásla tenisem, ale teď je tu další zemětřesení," okomentoval Švýcarovy potíže tenisový odborník Kevin Palmer na webu Tennis365.com.

Federerova cesta k návratu podle něj bude z logických důvodů mnohem závažnější výzvou, než si kdokoli včetně samotného hráče dokáže představit. Palmer otevřeně pochybuje o tom, zda ještě někdy uvidíme Federera v jeho nejlepší formě.

Na podporu své pesimistické vize bere slova Grega Rusedského, dalšího experta a bývalé britské jedničky.

"Bude to mít strašně těžké, až se zase začne hrát. Djokovič trénuje jako o život, Nadal je taky zpět na kurtu a já si nedokážu představit, jaké nové dimenze by Federer mohl přinést do své hry, aby měl ještě šanci vyhrát grandslam."

Dva zmínění velikáni jsou podle Rusedského v nejlepších letech, zatímco Švýcar už se dotýká stropu toho, co je v jeho letech možné - a co už nikoli.

"Je to smutné pro tenisové fanoušky, ale dny, kdy Federer usiloval o největší tituly, se blíží svému konci. Jedinou nadějí je, že má v záloze ještě jeden poslední zlatý okamžik, který naservíruje sportovnímu světu připravujícímu se na odchod jednoho ze svých vůbec největších přínosů," zauvažoval Palmer.

Právě takhle chtějí uvažovat Federerovi fanoušci i sám majitel ikonického, elegantního a dělového jednoručného bekhendu. Naději si udržuje stále živými vzpomínkami na svůj působivý comeback z Australian Open 2017.

Po více než půlroční pauze se Federer tehdy vrátil v neuvěřitelné formě, kterou šokoval celý sportovní svět. Hromadně odepisovaný hráč došel až do finále a v epické pětisetové bitvě porazil Rafaela Nadala. V roli sedmnáctého nasazeného tenisty získal svůj první grandslamový titul od Wimbledonu 2012, celkově osmnáctý, a z jeho očí proudily ve velkém slzy štěstí.

Že nešlo o žádnou náhodu, ale spíš o dokonale připravený comeback z říše snů, stvrdil o půl roku později v Londýně a za dalších šest měsíců obhajobou v Melbourne. Bilance grandslamových vavřínů se zastavila na čísle 20.

"Stejně jako před sezonou 2017 si chci vzít dostatek času na to, abych byl stoprocentně připraven hrát na nejvyšší úrovni. Mí fanoušci a tour mi budou hrozně chybět, ale těším se na to, až se uvidím se všemi na začátku roku 2021," vzkázal tenista, kterému bude 8. srpna 39 let.

Zastavit čas neumí nikdo, avšak Federer už několikrát zakouzlil ve chvíli, kdy ho mnozí odepisovali. Teď, když víra slábne i u těch nejvěrnějších, bude muset ze svého arzenálu tenisových zázraků vytáhnout svůj dosud největší magický trik.

Mohutný otazník se nad touhle palčivou nejistotou bude vznášet ještě víc než půl roku.

Sám Federer sice znejistil lačné publikum prohlášením, že mu tenis vlastně ani tolik nechybí, poté ale dodal: "Motivaci cítím pořád. Se svým tělem jsem spokojený a pořád věřím, že cílová páska je ještě hodně daleko."