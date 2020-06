Kyrgios opět provokuje Nadala. Porazil jsem ho v kocovině, tvrdí Australan

Některé tenisové soky dlouhá "koronapauza" paradoxně sbližuje. Snad ještě víc, než kdykoli předtím, ale platí: tihle dva spolu na kávu rozhodně posedět nepůjdou. Rafael Nadal a Nick Kyrgios jsou každý z úplně jiného těsta, Australanovo nejnovější provokativní vyjádření to jen potvrzuje.

Kyrgios v podcastu svého kamaráda komika Elliota Loneyho zavzpomínal na svůj tři roky slavný moment ze Cincinnati.

Ve čtvrtfinále špičkového turnaje série Masters 1000 tehdejší světovou jedničku přehrál ve velkém stylu, 6:2, 7:5 za méně než hodinu a půl a potvrdil, že ohromující výhra nad španělským velikánem z osmifinále Wimbledonu 2014 nebyla náhodná.

Australan srovnal tehdejší vzájemnou bilanci na 2:2, čímž dal na srozuměnou, že patří mezi hrstku vyvolených tenistů, kteří jsou schopni Nadala pravidelně dostávat do nekomfortní situace.

Během zápasu přitom nebyl v nejlepším fyzickém rozpoložení, v Ohiu tehdy po postupu mezi osm nejlepších vyrazil do města za zábavou, mimo jiné i s Loneym, který se na tehdejší slavnou výhru právě proto zeptal.

"Šli jsme ven a bylo to skvělý. Jsem si jistý, že jsme to táhli sakra tvrdě. O den a půl později jsem se podíval na los a zjistil jsem, že jdu na Rafu," popsal situaci Kyrgios.

Ne, že by to na věci cokoli měnilo. "Už jsem několikrát říkal, co si o těchto hráčích myslím. Nemají můj respekt jen proto, kým jsou a čeho dosáhli. Prostě jsem si říkal, půjdu na kurtu a zahraju to nejlepší," dodal pětadvacetiletý rodák z Canberry.

Až během samotného utkání mu došlo, jak moc bouřlivá zmíněná party byla.

"Nemohl jsem se pořádně hýbat, měl jsem pořád kocovinu. Zvolil jsem tedy taktiku soustředit se na servis a hrát opravdu velmi agresivně. A hvězdy mi přály, nic víc," podotkl.

Podívejte se na sestřih z utkání v Cincinnati 2017:

Kyrgios - Nadal, Cincinnati 2017 | Video: Youtube.com

Kyrgios také přiznal, že nešlo o žádnou výjimkou. I během turnajů Australan pečlivě dbá na dostatek zábavy.

"Když se mi za chce jít na party, tak prostě jdu, ale mám podmínku. Musím druhý den aspoň něco udělat, nějaký malý trénink, aspoň půl hodinky," prohlásil aktuálně 40. hráč světového žebříčku.

Problematický vztah s Nadalem, který si naopak zakládá na přísné životosprávě, tím rozhodně nijak nevylepší. Oba už několikrát dali najevo, co si jeden o druhém myslí.

Španělská ikona před nedávnem s díky odmítla nabídku na živý online rozhovor s australským rebelem. "Nevadí mi udělat live chat s Nickem, ale je tady velká generační mezera. Možná by pro něj bylo zábavnější udělat to s někým, kdo je bližší jeho věku i jeho životnímu stylu," vzkázal devatenáctinásobný grandslamový šampion.

Kyrgios předtím Nadala několikrát veřejně pomlouval.

"Rafa je velice nafoukaný. Když vyhraje, je v pohodě, uzná kvalitu soupeře a rozdává pozitivitu na všechny strany. Když ho ale porazím, hned se vytasí s tím, že k němu a k celé hře nechovám dostatečný respekt," řekl například.

Od zmíněného duelu v Cincinnati vyzrál na Španěla ještě jednou, loni v Acapulcu. Nadal tam neproměnil tři mečboly a neshody mezi oběma hráči započaly.

Kyrgios štval soupeře podáním spodem i teatrálními výstupy. Po utkání šílel, pobíhal po kurtu a prstem si roloval uši, aby lépe slyšel bouřlivé ohlasy publika.

Rafa podal soupeři ruku velmi vlažně a následně komentoval: "Nick je velmi talentovaný, může vyhrávat grandslamy a být na vrcholu žebříčku. Ale prostě existuje důvod, proč je tam, kde je. Měl by ukázat více respektu."

Další emoce přinesl Wimbledon, kde se oba hráči střetli v rámci druhého kola. Kromě obvyklých podání spodem a hádek s rozhodčím se Kyrgios pokusil soupeře nabíhajícího k síti trefit do těla dělovým forhendem. Španěl před sebe stihl na poslední chvíli přesunout raketu a pak se na Kyrgiose dlouze a zle díval.

Omluva ale nepřišla a Australan se po prohraném duelu čertil: "Proč bych se měl omlouvat? Ten fiftýn jsem získal. A ano, šel jsem po něm, chtěl jsem ho trefit."

"Ten týpek má já nevím kolik grandslamů, tolik peněz na kontě. Myslím, že dokáže přijmout ránu do hrudi," hlásil.

Nadal tehdy označil soupeřův úder za nebezpečný, ne však pro něj samotného.

"Já to snesu, jsem profesionální tenista, nejde o mě. Bylo to ale nebezpečné pro čárového rozhodčího, nebezpečné pro publikum. Takový míč může letět kamkoli, může někoho trefit třeba do oka," uvažoval španělský šampion.

Nadal při posledních dvou setkáních - obou na grandslamech - Kyrgiose porazil shodně 3:1 na sety. Na vítězství ve druhém kole loňského Wimbledonu navázal i letos v osmifinále Australian Open. Rázně tak setřásl domněnky o tom, že Kyrgios ví, jak na něj.