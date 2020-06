"Roger to možná nezná, ale já ano." Plíšková se postavila proti Federerovi

Ohledně případného konání grandslamového US Open má česká tenistka Karolína Plíšková úplně jiný názor než slovutný Roger Federer. "Je lepší hrát bez diváků než vůbec," tvrdí třetí hráčka současného světového žebříčku.

Návrat ostrých tenisových turnajů je stále v nedohlednu, a tak se mohutně jedná, koumá a spekuluje, jakým způsobem by případný restart mohl proběhnout. Jednou z možností je začít bez diváků.

Za zavřenými dveřmi by se mohly odehrát hned dva grandslamy, US Open na začátku září a přeložené Roland Garros prakticky hned poté, na konci měsíce.

K takovému způsobu tenisového comebacku se však nedávno negativně vyjádřil právě dvacetinásobný grandslamový šampion Roger Federer.

"Hrát turnaje bez diváků by pro mě osobně bylo velmi obtížné. Spíš doufám, že se na turnaje vrátíme za normálních okolností. Minimálně bychom měli počkat, než se budou moci stadiony zaplnit alespoň z poloviny," prohlásil Švýcar v online rozhovoru s někdejší brazilskou hvězdou Gustavem Kuertenem.

Proti jeho postoji se čerstvě postavila Karolína Plíšková v rozhovoru pro The Telegraph.

"Je jedno, jak a za jakých podmínek, každopádně je lepší hrát nějaké zápasy, než nehrát vůbec," zaujala opačné stanovisko.

Nejprve se podivila Federerovu názoru, poté ale došla k tomu, že je jeho postoj přirozený, vychází totiž z jeho osobní zkušenosti.

"Když máte šanci hrát v hlavním vysílacím čase na největším kurtu, je tam spousta lidí a fantastická atmosféra, je to samozřejmě mnohem lepší. Na druhou stranu ale hrajeme duely, na které nikdo nepřijde, takže by to pro nás nebylo něco zas tak nového. Když hrajete v jednu ráno, moc lidí se nedívá," uvedla Plíšková.

Je jí ale jasné, že Federer příliš takových zápasů v kariéře nezažil.

"Roger něco takového možná nezná, nemá tu zkušenost, ale já a další dívky na okruhu často hrajeme před prázdným hledištěm. Roger určitě přemýšlí trochu jinak, ale já bych si každopádně vybrala hrát za jakýchkoli podmínek a okolností," dodala osmadvacetiletá hráčka.

Plíšková se na kurty po koronavirové pauze vrátila ve středu, kdy vstoupila do LiveScore Cupu, exhibičního turnaje pořádaného na pražské Štvanici. V úvodním utkání základní skupiny se po slabším úvodu rozjela ke skvělému výkonu a krajanku Barboru Strýcovou porazila 7:5, 6:1.