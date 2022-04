Řev Kvitové probral Plíškovou, pak řvala také. A po zápase opravovala moderátora

Start turnaje ve Stuttgartu ozdobila bitva českých tenistek, v očekáváném střetu Karolína Plíšková udolala Petru Kvitovou 6:4, 4:6, 7:6. Utkání naplněné zvraty se sice rozjíždělo pomaleji, nakonec ale nabídlo atraktivní drama. Plíšková proti nadšeně bojující Kvitové získala celkem o sedm míčů méně, v klíčových momentech však uspěla díky konzervativnějšímu stylu hry.

První zápas středečního programu na antuce v Porsche Aréně začínal v komorní atmosféře, většina diváků se do haly teprve chystala na pozdější zápasy s účastí světové jedničky Igy Šwiatekové, domácí hvězdy Angelique Kerberové, či senzační šampionky US Open Emmy Raducanuové.

Obě Češky zpočátku potvrzovaly, že se letos zatím nenacházejí v nejlepší formě. V prvním setu nabídly jen málo skutečně zářivých momentů.

Aktivněji a odvážněji začala Kvitová a šla do brejku, vedení 3:0 však ztratila a poté i celou první sadu zejména kvůli dvanácti nevynuceným chybám, včetně závěrečné minely proti setbolu.

Dvaatřicetiletá dvojnásobná wimbledonská šampionka sice zklamaně a zdánlivě odevzdaně kroutila hlavou a navíc do druhé sady vstoupila dvěma dvojchybami v řadě a dalším ztraceným servisem, jako už mnohokrát v sobě ale probudila svou zarputilou bojovnost.

Čistou hrou hned Plíškovou re-brejkla a ve třetím gemu nabídla nejlepší moment zápasu.

Po dlouhé výměně plné kvalitních úderů zasprintovala ke zkrácení soupeřky a z plného běhu elegantně vrátila za síť, ven z kurtu. Následovalo frenetické "Pojď!" v hlubokém předklonu se zaťatou pěstí a poměrně nudný tenis z prvního setu byl v tu chvíli minulostí.

Horskou dráhu Kvitová vzápětí proložila ztracenou hrou se čtyřmi nevynucenými chybami, poté ale zpřesnila a zrychlila hru a druhý set rozhodla. Rozhodující se ukázala být sedmá hra, v níž odvrátila hned čtyři brejkboly Plíškové a arénou se znovu rozléhal její radostný řev.

Rozjetá Kvitová vypadala ve třetím setu nezastavitelně. Sršela energií, neustále se hecovala, sbírala vítězné míče a držela Plíškovou pod enormním tlakem. Vedla už 4:1 a 30:0.

Světová sedmička, která po zlomenině zápěstí hrála teprve pátý zápas v sezoně a před utkáním byla považována za mírnou ousiderku, ale odmítla prohrát bez boje. Začala více riskovat, převzala inciativu a dokonce navázala na Kvitovou v hlasitých oslavách.

Když snížila na 3:4, zařvala si v předklonu a naprosto otočila psychické rozpoložení na kurtu.

Finální sada nakonec došla do tie-breaku. Kvitová v něm byla znovu odvážnější, Plíškové se ale nakonec opatrnější přístup vyplatil.

Celkové skóre vyhraných míčů 107:100 pro Kvitovou, která nasázela 46 winnerů a 41 nevynucených chyb. Plíšková se rovněž blýskla pozitivním poměrem 28:21. Trefila 13 es a zaznamenala 7 dvojchyb, Kvitová zapsala 4 esa a 5 dvojchyb.

"Hrála konzervativněji, ale v klíčových momentech nakonec byla přesnější," shrnul utkání oficiální web WTA. Plíšková uspěla v duelu bývalých stuttgartských šampionek, Kvitovou porazila podruhé za sebou.

"Dokážete si představit, co dělalo moje srdce?" Vrátila se vítězka v pozápasovém rozhovoru k infarktovému závěru.

"První set jsme byly obě hodně nervózní, dělaly jsme příliš mnoho chyb. Ale ve třetím setu jsme hrály nejlepší tenis. Klíčem bylo, že jsem ve třetím setu začala hrát agresivněji," prohlásila Plíšková a své krajance projevila velký respekt.

"Je to úžasná hráčka. Dokáže zahrát vítězné míč z jakékoli pozice. Je strašně talentovaná," vysekla Kvitové poklonu. Opravila pak moderátora, který předpokládal, že spolu obě Češky strávily během kariéry na kurtu spoustu hodin.

"Vlastně ani ne, nikdy jsme spolu netrénovaly a poslední zápas jsme proti sobě hrály před víc než třemi lety," uvedla Plíšková.

Jak přiznala, z losu prvního kola nadšená nebyla. "Není to něco, co byste chtěli. Hrát proti české tenistce přináší nervy a tlak navíc. Člověk to chce zvládnout dobře," podotkla.

Moderátorovi, který Kvitovou označil nejprve za Karolínu a vzápětí za Markétu, pak musela připomenout křestní jméno bývalé světové dvojky. "Je to Petra," smála se Plíšková.

O taktice do závěrečného tie-breaku prozradila: "Nepouštět se do nějakých šílených úderů, ale spíš nechat hrát ji. Věděla jsem, že více chybuje. Na druhou stranu nemůžete jen házet míč na druhou stranu, zabila by to. Takže prostě něco mezi. Vybrat ty správné údery, což je ta nejtěžší část."

V osmifinále se Plíšková střetne s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou, 31. hráčkou světa, kterou v jediném dosavadním setkání loni v osmifinále Wimbledonu porazila 6:2, 6:3.