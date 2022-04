Svaly jako Alcaraz nepotřebuju, hlásí Forejtek. Cestou vzhůru jsou i domácí turnaje

Před třemi lety si podmanil juniorský grandslam na US Open. Teď se jednadvacetiletý Jonáš Forejtek snaží stupínek po stupínku drápat světovým tenisovým žebříčkem vzhůru mezi dospělými. Sám přiznává, že mu to nejde tak snadno, jak by si přál. Šancí pro české naděje jsou ale domácí turnaje, jejichž počet chce Český tenisový svaz ještě navyšovat.

Momentálně drží plzeňský rodák 292. příčku na okruhu. Aby mohl pomýšlet alespoň na kvalifikace grandslamů, potřeboval by alespoň o padesát příček výš. Což je ještě pořádná štreka.

Přitom kdyby se body počítaly jen hráčům do 22 let, byl by v první třicítce. Světovému tenisu ale dominují starší hráči a mladí ne a ne pořádně prorazit.

"Je to hodně o tom, jak jsou ti hráči vyspělí, jak zahrají v důležitých okamžicích. A to je o nabraných zkušenostech. Jsou výjimky, jako Španěl Alcaraz, ale průměrný věk těch nejlepších se určitě zvyšuje," přiznal deníku Aktuálně.cz Jonáš Forejtek.

Teprve osmnáctiletý Carlos Alcaraz ovládl letos turnaj v Miami a poskočil už na 11. místo světa. Jeho někdy i technicky náročné výměny obletěly svět a mnozí experti v něm vidí nástupce hvězdného Rafaela Nadala.

"Hraje neskutečně. Pamatuju si ho už z juniorů, kde hrál výborně, ale to byl ještě docela hubený. Strašně rychle nabral svaly a kondičně je dobře připravený. Fyzičku má jako ti nejlepší hráči světa, ne-li lepší. A vzhledem k tomu, jaké uhrál výsledky, tak hlavou už je taky ve špičce," chválí ho Forejtek.

Pár fragmentů ze Španělovy hry si může sám vzít k srdci. "Snaží se diktovat tempo hry, to bych chtěl taky. Určitě musím kondičně přidat, zlepšil jsem se, ale pořád to není ono. Nicméně Alcaraze si za vzor neberu, vždyť je o tři roky mladší," směje se.

Nad tím, že by nyní vlétl do posilovny a začal si přihazovat závaží jen proto, že mladý svalovec dokázal rychle prorazit do špičky, nepřemýšlí.

"Neřekl bych, že když bude někdo moc nabušený, že je to nějaká extra výhoda. Když se kouknete do špičky, moc tenistů takhle nevypadá. Jemu to sedí, ale to neznamená, že by tak měl vypadat každý. On toho na kurtu hlavně hodně vydrží a dobře se hýbe," vysvětluje.

I od Forejtka si český tenis hodně slibuje, vždyť v roce 2019 ovládl juniorku US Open. Přechod do mužského tenisu ale nebyl takový, jaký by si představoval. Tři roky od úspěchu zatím nemůže hrát ani kvalifikace turnajů velké čtyřky.

"Dvě sezony jsem se trápil, možná jsem si po té vyhrané juniorce připustil zbytečný tlak. Beru to ale jako zkušenost," nezoufá si český tenista.

Divoké karty šetří Čechům síly

Nyní ale rozjel sezonu solidně, v žebříčku s body jen za letošní rok by byl s přehledem v první dvoustovce. Pochvaluje si i dubnové reprezentační soustředění Českého tenisového vazu, které navazuje na tři domácí challengery pod hlavičkou ATP.

"Tím, že se hraje v Česku, mají pořadatelé k dispozici volné karty. To určitě pomůže dostat se z juniorů výš. Když se tu hrají tři challengery a pak další tři pětadvacítky (turnaje ITF s dotací 25 tisíc dolarů - pozn. red.), které navazují na sebe, tak to je pomoc," pochvaluje si.

Svaz se tím snaží podpořit domácí tenisty, kteří při objíždění menších podniků s nízkými prize money počítají každou korunu. Chce dostat letos na české území kolem dvaceti profesionálních turnajů. V kalendáři ATP Challenger Tour a ITF World Tour je jich momentálně devět.

"Stále čekáme na finance od Národní sportovní agentury. Myslím, že to je obrovská pomoc hráčům, protože se můžou připravovat doma, hrát na domácí půdě a mají podporu domácího prostředí. Můžou také lépe plánovat," uvedl pro Tenisový svět sportovní ředitel ČTS Jan Stočes.

I Forejtek tento týden proměnil divokou kartu. Na tenisové Spartě v rámci challengeru s dotací 45 tisíc eur postoupil do druhého kola. Pošetřil síly, nemusel hrát kvalifikaci a získal i prvních sedm bodů do rankingu.

"Jsem za to vděčný, trochu mě tahal břišní sval, takže divoká karta pomohla. Je to výhoda. Známe prostředí, kurty, trénujeme na nich, můžeme si třeba říct, kdy chceme hrát. Navíc spím doma. I když to asi nemůžu říct, že bych se cítil nejlíp. Když jsem na hotelu, tak mám v hlavě nastaveno, že je turnaj, doma tak snadno přepnout nejde," culí se Forejtek.

Na challenger na Spartě navazuje turnaj v Ostravě a poté se šnůra vrací zpátky do Prahy na Štvanici.