Macháč a Rosol se na Spartě střetnou o semifinále, Forejtek vyřadil jedničku

Českým tenistům se na domácím challengeru na antuce v Praze ve Stromovce daří. Ve čtvrtfinále turnaje TK Sparta Prague Open už jsou tři a ze souboje Tomáše Macháče s Lukášem Rosolem vzejde semifinalista. O překvapení se postaral Jonáš Forejtek hrající na divokou kartu, který vyřadil nejvýše nasazeného Daniela Altmaiera z Německa.

Jednadvacetiletý Forejtek zaskočil Altmaiera, 69. hráče světa, výhrou 6:1 a 6:4. "Před zápasem jsem se snažil nastavit tak, že jdu vyhrát. Snažil jsem se soustředit na sebe a svůj výkon a nakonec to vyšlo," řekl řekl pro Tenisový svět 292. hráč žebříčku ATP Forejtek po třetí výhře v kariéře nad hráčem světové stovky. Jeho dalším soupeřem bude Rakušan Sebastian Ofner.

Macháč byl dva míče od vyřazení, v tie-breaku druhé sadu ztrácel 4:5, ale třemi míči v řadě set získal a Francouze Evana Furnesse nakonec porazil 3:6, 7:6 a 6:4. "Je to víceméně první turnaj na antuce, takže to je všelijaké, ale šel jsem makat a to jsem splnil. Hodně jsem chodil do kurtu pro míče, ale soupeř hrál nepříjemně a jsem rád, že jsem to zvládl," řekl Macháč.

Macháč hraje poprvé turnaj pod novým koučem. Před měsícem skončil s Danielem Vackem a v rámci klubu na pražské Spartě nyní využívá služeb dalšího úspěšného bývalého hráče Ctislava Doseděla. "Oba měli vynikající kariéry a mám před nimi velký respekt," řekl Macháč a k Dosedělovi dodal: "Jsem rád, že můžu využít hráče, který byl šestadvacátý na světě a můžu vidět jiné věci, jiný styl. Jelikož to je přechodné období a stálého trenéra hledám, tak je to super."

Proti Rosolovi, který udolal nasazenou dvojku Matse Morainga z Německa po hodině a tři čtvrtě 4:6, 6:3 a 6:4, bude Macháč favoritem. "Lukáše respektuju, zkušenosti má, takže budu hrát od prvního míčku a nebudu rozhodně nic podceňovat," řekl Macháč.

Do osmifinále postoupil obhájce Dalibor Svrčina po výhře 6:3, 6:4 nad Rumunem Nicholasem Davidem Ionelem. Jeho dalším soupeřem bude kvalifikant Oleksij Krutych z Ukrajiny.