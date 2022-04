Ničitelka Maky. Bojovala sama se sebou, řekla Vondroušová o šampionce US Open

Markéta Vondroušová je jedničkou na pravém místě. Během dvou dnů strávila dvaadvacetiletá tenistka na štvanickém kurtu jen dvě hodiny, po pátečním vítězství se ztrátou jediné hry zničila podobně suverénně i britskou hvězdu Emmu Raducanuovou - 6:1, 6:1.

Vondroušové se na Štvanici, kde tenisově vyrůstala, dostalo bouřlivých ovací, vítězku loňského US Open bleskově vyprovodila z kurtu.

Raducanuová nenašla na rozjetou Češku žádný recept a některé míče ani nedobíhala. Kvůli zranění měla očividný problém s pohybem.

"Bojovala sama se sebou. Chvílemi běhala, chvílemi neběhala, tak to bylo všelijaké. Člověk na to ale musí být připravený a pořád hrát, i když jasně vede," uvedla Vondroušová.

Nerozhodila ji ani dlouhá pauza, kterou si světová dvanáctka vybrala mezi sety kvůli ošetření svých zdravotních neduhů.

Vondroušová překypovala sebedůvěrou. "Věděla jsem, že není úplně v nejlepší formě," potvrdila, že si před soubojem jedniček věřila. "Antuka, jak je pomalejší, tak těm holkám tolik nepíšou údery a já toho víc vyběhám. A když se dostanu do forhendu, tak je to holkám nepříjemné."

Přesto ocenila nevšední talent Raducanové, která v září došla z kvalifikace až ke grandslamovému titulu, jako první tenistka v historii hry.

"Má to v sobě, bylo to vidět v těch pár úderech, když už neměla co ztratit. Pěkně to pálila," uznala Vondroušová, která má v Poháru Billie Jean Kingové, bývalém Fed Cupu, fantastickou bilanci sedmi vítězství a jediné porážky.

"Je to dobrý pocit. Moc jsem chtěla holkám pomoct, co nejvíc to šlo. Povedlo se," řekla 32. hráčka aktuálního žebříčku.

Opět hojně využívala svou silnou disciplínu, zkrácení hry. Proti špatně se pohybující soupeřce byly kraťasy ještě jasnější volbou než kdy jindy.

"Kraťasy se úplně natrénovat nedají. Já nad tím moc nepřemýšlím, kdy je zahraju. Když jsem měla menší, měla jsem trenéra, který to hrál pořád, takže to ve mně zůstalo. Mám na to ruku a nedělá mi problém zahrát to i za důležitého stavu," vyprávěla o své tenisové libůstce.

"Na antuce to píše ještě o to víc. Mám ten úder v záloze, je pro mě důležité vědět, že to mohu vytáhnout, kdykoli je potřeba. Je to výhoda," řekla Vondroušová.