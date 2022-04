České superdrama pro Plíškovou. Kvitovou vyřadila po líté bitvě ve třech setech

Souboj českých tenisových hvězd v prvním kole antukového turnaje ve Stuttgartu vyhrála Karolína Plíšková. Nasazená šestka porazila Petru Kvitovou po téměř dvou a půl hodinách 6:4, 4:6, 7:6. Další soupeřkou někdejší světové jedničky bude Ruska Ljudmila Samsonovová.

Zápas bývalých vítězek Porsche Tennis Grand Prix začala lépe Kvitová, která se ujala vedení 3:0. V dalším průběhu si ale dvakrát prohrála podání a úvodní set ztratila.

"V prvním setu jsme byly obě hodně nervózní, bylo tam hodně chyb," uvedla Plíšková po zápase v rozhovoru na kurtu.

Druhou sadu začala dvojnásobná wimbledonská vítězka ztraceným servisem, vzápětí však vzala podání čistou hrou Plíškové. Další brejk se Kvitové povedl v šestém gamu a v následné dlouhé hře ho potvrdila, i když čelila čtyřem brejkbolům. Plíšková sebrala dvaatřicetileté krajance přece jen podání v devátém gamu, ale Kvitová jí oplatila stejnou mincí.

Ve třetím setu si Kvitová vypracovala vedení 4:1, přesto nakonec odešla poražena. Ve vyrovnaném tie-breaku si Plíšková esem připravila mečbol, který napoprvé proměnila poté, co její soupeřka poslala míč za základní čáru.

Ve zkrácené hře nestačila Kvitová na třicetiletou rodačku z Loun poprvé, předchozí tři tie-breaky ve vzájemných zápasech vyhrála. Plíšková, která zmeškala úvod sezony kvůli zlomené ruce, si připsala teprve druhé letošní vítězství. Po prvním vzájemném utkání po více než třech letech upravila svou bilanci s Kvitovou na 2:3. Na antuce ji porazila poprvé.

"Je to výborná hráčka. Dokáže zahrát vítězný míč odkudkoli. Byl to těžký zápas. Nejdřív jsem byla dole, pak zas nahoře. Jsem hrdá, že jsem to zvládla. Hrála jsem agresivně, což rozhodlo," řekla Plíšková.

Češky souboje s Ruskami nezvládly

Marie Bouzková ani šestnáctiletá Nikola Bartůňková na antuce v Istanbulu neuspěly a turnaj ve dvouhře bude pokračovat bez českých tenistek.

Obě prohrály s ruskými soupeřkami. Bouzková nestačila na Varvaru Gračovovou a poprvé v sezoně vypadla již v prvním kole. Rusce, která je rovněž v osmé desítce žebříčku, vzdorovala hodinu a půl, než podlehla 3:6 a 5:7. Debutantka na WTA Tour Bartůňková prohrála s Anastasijí Potapovovou 1:6 a 4:6.

Bouzková se v únoru probojovala do finále podniku v Guadalajaře v Mexiku. Před měsícem v Indian Wells došla do 3. kola, avšak poranila si kotník. V Miami poté skončila ve druhém kole.

O víkendu v Praze byla členkou vítězného týmu v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, ale turnaj v Turecku jí nevyšel. Proti Gračovové prohrávala rychle 0:3 a ztrátu servisu už nedohnala. Ve druhé sadě se ruské soupeřce povedl klíčový brejk na 6:5. Bouzková následně postoupila alespoň ve čtyřhře se španělskou spoluhráčkou Sarou Sorribesovou.

Talentovaná Bartůňková startovala v Istanbulu na divokou kartu. S Potapovovou ztratila jasně první set, ale ve druhém za stavu 1:5 odvrátila dva mečboly a získala tři gamy za sebou. Proti ruské kvalifikantce však na překvapení nedosáhla.

Oba zápasy českých hráček se měly hrát již v úterý, ale odložil je déšť. Ještě před ním vypadla Tereza Martincová.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 611.210 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Kvitová (ČR) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Čyřhra - čtvrtfinále: Krawczyková, Schuursová (2-USA/Niz.) - Vondroušová, Golubicová (ČR/Švýc.) 6:3, 6:2.

Tenisový turnaj žen v Istanbulu (antuka, dotace 239.477 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Potapovová (Rus.) - Bartůňková (ČR) 6:1, 6:4, Gračovová (Rus.) - Bouzková (ČR) 6:3, 7:5, Tomljanovicová (6-Austr.) - Fourlisová (Austr.) 6:1, 6:3, Sorribesová (7-Šp.) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 6:2, Petersonová (Švéd.) - Mertensová (1-Belg.) 7:5, 4:1 skreč, Putincevová (Kaz.) - Linetteová (Pol.) 7:6 (8:6), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Bouzková, Sorribesová (3-ČR/Šp.) - Aksuová, Sönmezová (Tur.) 6:0, 6:3.

Tenisový challenger mužů Prague Open (antuka, dotace 45.730 eur):

Dvouhra - 1.kolo: Svrčina (ČR) - Ionel (Rum.) 6:3, 6:4. 2. kolo: Rosol (ČR) - Moraing (2-Něm.) 4:6, 6:3, 6:4, Macháč (6-ČR) - Furness (Fr.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Forejtek (ČR) - Altmaier (1-Něm.) 6:1, 6:4.