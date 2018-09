Poslední tradiční víkend s Davis Cupem: Češi jdou do baráže o nic, loučí se Navrátil?

před 2 hodinami

Čeští tenisté uzavřou v Budapešti jednu velkou daviscupovou éru.

Praha - Tradice, která se zdála býti neotřesitelnou, skončí pro český tenis v Maďarsku. Bude to naposledy, kdy čeští fanoušci usednou v pátek odpoledne k televizním obrazovkám, aby fandili reprezentantům v nejslavnější týmové soutěži světa.

Nezapomenutelné herní víkendy na tří vítězné zápasy, každý z nich na tři vítězné sety. To už se zřejmě jen tak opakovat nebude.

Miliardová revoluce fotbalisty Gerarda Piquého a jeho společnosti Kosmos by měla Davis Cup, založený už v roce 1900, proměnit k nepoznání na dlouhých pětadvacet let. Za tu dobu do něj firma hodlá napumpovat 3 miliardy dolarů.

To byl ostatně hlavní argument, na který slyšely národní asociace během srpnového hlasování.

Kontroverzní návrh prošel díky 71 procentům hlasů, mezi nejsilnější odpůrce patřili Australané, Španělé a také Češi. Jejich hlas ale navzdory do poslední chvíle slibným odhadům zůstal v jednoznačné menšině. Očekával se mnohem vyrovnanější boj.

Během utkání baráže tak nepůjde o nic zásadního. O výraznějším náboji si fanoušci mohou nechat jen zdát. Setrvání (v případě Maďarska) či naopak návrat do elitní skupiny (v případě Česka) najednou ve hře není.

Vítězný tým si "jen" zajistí o něco lepší výchozí pozici pro los příštího ročníku, jehož se na nejvyšší úrovni zúčastní čtyřiadvacet národů. Osmnáct z nich si v prvním kole vybojuje postup do velkého finále. To bude v termínu od 18. do 24. listopadu 2019 hostit buď španělský Madrid, nebo francouzské Lille.

V kuloárech přitom už nyní kolují obavy, zda se na konci náročné sezony finálového klání Davisova poháru zúčastní ti nejvytíženější. Neúčast hvězd ve starém formátu soutěže přitom byla jedním z hlavních argumentů novátorů.

Nehrající kapitán Čechů Jaroslav Navrátil přesto přistupuje k baráži s plnou profesionalitou. Jeho tým chce v Budapešti potvrdit roli jednoznačného favorita - plní ji především kvůli neúčasti domácí jedničky, nebezpečného Martona Fucsovicse.

Utkání bude důležité i pro zlepšování pošramoceného sebevědomí takřka všech českých tenistů. Do pátečních dvouher půjdou Jiří Veselý a Lukáš Rosol.

Soupeřem české jedničky bude naprosto nezkušený teenager. Hráč páté stovky, osmnáctiletý Zsombor Piros. Na Rosola vyrukuje jen o dva roky starší Mate Valkuzs, tenista figurující na chvostu třetí stovky světového pořadí.

Češi na tom jak známo v rankingu nejsou kdo ví jak. Veselý se propadl na konec první stovky, Rosola najdeme v závěru té druhé. Na maďarské antuce by si ale případným neúspěchem uřízli nemalou ostudu. Byť česká jednička pochopitelně varuje před vyhlášenou zrádností Davisova poháru.

Není vyloučené, že Jaroslavu Navrátilovi záleží na splnění povinnosti výhrou v Maďarsku i z jiného důvodu, než je postup mezi nasazené celky příštího ročníku. Jeho pokračování u daviscupového týmu je totiž značně nejisté.

Navrátil po srpnovém hlasování v Orlandu vyjádřil velkou frustraci ze změn a naznačil, že v novém formátu přichází o motivaci.

"Důležité je pro mě zářijové utkání a abychom v něm uspěli. Co se bude dít poté v mé hlavě, to nevím. Nechci předbíhat, ale z hlediska motivace je to po tomto pro mě horší. Po těch dvanácti letech, co člověk zažije s lidmi, s týmem a v domácím prostředí. Když poletíme tam či onam, tak opravdu nevím," nechal se slyšet v rozhovoru pro Tenisový svět.

Půjde v Maďarsku o loučení kapitánské legendy? Pokud skutečně ano, šéf dvojnásobných držitelů slavné salátové mísy by si zasloužil vítěznou tečku.