Pasivně agresivní Djokovič? Když nepodepíšete, nemají vás rádi, vypověděl Brit

Lehce ve stínu začínajícího US Open probíhají zákulisní třenice kolem nové hráčské asociace založené Novakem Djokovičem. Proti se postavili Roger Federer, Rafael Nadal i Andy Murray. A Britův krajan Dan Evans popsal zvláštní atmosféru v aktuálně výrazně roztříštěném tenisovém prostředí.

"Probíral jsem to s několika lidmi v šatně a nakonec jsem dělal ďáblova advokáta ATP. Nepřijali to příliš dobře," vyjádřil se Evans.

"Ti, kdo přicházejí s novou unií, jsou dost pasivně agresivní vůči těm, kteří se zapojit nechtějí. Všechno je o možnosti volby, ale zdá se, že když volíš proti nim, nemají tě příliš rádi," řekl britský tenista na adresu Djokoviče a spol.

Srbský šampion v sobotu oznámil, že odstupuje z hráčské rady ATP, které předsedal, a zakládá novou organizaci Professional Tennis Players Association (PTPA). Jeho pravou rukou se stal v zákulisí velmi aktivní Kanaďan Vasek Pospisil, připojil se i Američan John Isner.

O založení nového subjektu informovali e-mailem a zdůraznili, že nechtějí jít proti ATP, nevyzývají k bojkotům ani nehodlají zakládat novou soutěžní tour. Chtějí prý poskytnout hráčům nezávislé zastoupení a reagovat tak lépe na jejich potřeby.

"Z pozice v hráčské radě ATP momentálně není možné konat změny," vysvětlil Pospisil.

Jenže místo všeobecné podpory se "rebelům" dostalo několika tvrdých úderů. Ty nejsilnější vyslaly vlivné legendy Roger Federer s Rafaelem Nadalem.

"Žijeme v komplikované a náročné době. Proto si myslím, že bychom měli být jednotní, ne rozdělení," uvedl Španěl. Švýcarovo prohlášení bylo v podstatě navlas stejné: "Žijeme v těžkých, nejistých časech. Jsem přesvědčený, že jako sport bychom měli být jednotní. To je nejlepší cesta kupředu."

Andy Murray zase poukázal na absenci ženského elementu. Nová hráčská asociace hodlá zastupovat pouze muže.

"Nepodepíšu to, rozhodně ne teď. Nejsem proti hráčské asociaci, ale teď se mi pár věcí nelíbí. Zaprvé současný management by měl dostat čas zavést své vize. A zadruhé součástí nejsou ženy. Rozhodně by nová asociace vyslala silnější signál, kdyby byla i pro ně," řekl trojnásobný grandslamový vítěz.

K jeho názoru se připojil bývalý vynikající australský hráč Todd Woodbridge. Ten Djokoviče tvrdě zkritizoval.

"Šílené načasování. Lidé ztrácejí pracovní místa, miliony jsou bez práce, turnaje trpí a tour byla šest měsíců u ledu. Je tady první týden a on do toho hodí takovouhle bombu? Jsem z toho docela zklamaný," prohlásil.

A pokračoval v reakci na Murrayho: "A největší průšvih celé věci: kde jsou ženy? Djokovičova aktivita totálně zpackala příležitost zasadit se o větší semknutí celého našeho sportu."

Příchod nové unie je velmi uspěchaný i podle Evanse.

"ATP pro nás dělá skvělou práci a já jen tak najednou nepodepíšu nějaký kus papíru. Je to velké rozhodnutí a my máme jen málo informací z mailů a z chatu," prohlásil a vyjádřil podporu organizaci ATP, od ledna vedené bývalým italským hráčem Andreou Gaudenzim.

Djokovič tak rozsáhlé odmítnutí patrně nečekal. Během víkendu oslovil 500 nejlepších singlistů žebříčků a 200 nejvýše postavených deblistů. A očekával, že získá většinu.

"Doufáme, že budeme mít majoritní podporu. Ale bude to chtít čas," upřesnil později, když se éterem začaly šířit nesouhlasné reakce Federera, Nadala a dalších vlivných hráčů.

"Samozřejmě bychom rádi měli na palubě Rogera a Rafu. Ale rozumím jim. Mají jiný názor a myslí si, že není správný čas. Ale znovu opakuji, podle mě je správný čas právě teď," trval Djokovič na svém.